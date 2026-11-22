أُدينت امرأة أسترالية تبلغ 66 عاماً بقتل والديها المسنّين، بعدما حقنتهما بجرعات قاتلة من الإنسولين، في جريمة كُشفت تفاصيلها خلال محاكمة استمرت خمسة أشهر، وشكّلت التسجيلات السرية التي التقطتها الشرطة داخل سيارتها أحد أبرز أدلتها.

وبحسب مجلة "People"، خلصت هيئة محلفين في بولاية جنوب ، يوم الجمعة 20 تشرين الثاني، إلى إدانة ريلين بوليمياديس بقتل والديها بريندا ولينتون أندرسون، اللذين كان عمر كل منهما 94 عاماً عند وفاته.

وكانت بوليمياديس، المصابة بالسكري من النوع الأول، تمتلك الإنسولين الموصوف لها لعلاج حالتها. واتهمها الادعاء باستخدامه لحقن والدتها بجرعات قاتلة خلال وجودها في المستشفى في آذار 2022، ثم قتل والدها بالطريقة نفسها في أيار 2023، بفارق نحو 14 شهراً بين الوفاتين.

وخلال المحاكمة، قال الادعاء إن الدافع المحتمل وراء الجريمة كان منع الوالدين من الانتقال إلى دار رعاية للمسنين. واستند في ذلك إلى خلافات عائلية بشأن مستقبل الأب، إذ أفاد شقيق المتهمة بأن خلافاً وقع بينه وبين شقيقته حول إدخال والدهما إلى دار رعاية قبل وفاته بفترة قصيرة.

لكن أبرز الأدلة التي عُرضت أمام هيئة المحلفين كانت تسجيلات سرية التقطتها أجهزة استماع وضعتها الشرطة في سيارة بوليمياديس، عقب استجوابها في حزيران 2023. وسمعت في التسجيل وهي تتحدث إلى الله قائلة: "لقد أخطأت مرتين في حياتي"، قبل أن تشير إلى أن والديها لم يكونا يريدان الذهاب إلى دار رعاية.

كما عثر المحققون على ملاحظات مكتوبة في منزلها وسيارتها، قال الادعاء إنها تضمنت نقاطاً وإرشادات بشأن ما ينبغي أن تقوله للشرطة خلال التحقيقات.

في المقابل، رفضت محامية الدفاع تفسير التسجيلات على أنها اعتراف بارتكاب جريمة قتل، معتبرة أنها تعكس شعور موكلتها بالمسؤولية عن وفاة والديها، لأن الإنسولين الذي كانت تستخدمه لعب دوراً في موتهما، وليس إقراراً بأنها قتلتهما عمداً.

وكانت بريندا أندرسون قد توفيت في 16 آذار 2022 في مركز "فليندرز" الطبي، بعد تعرضها لجرعات من الإنسولين خلال وجودها في المستشفى إثر سقوطها. أما لينتون، فعُثر عليه فاقداً للوعي في منزله في 30 نيسان 2023، قبل أن يتوفى في اليوم التالي نتيجة تسمم بالإنسولين.

وعقب صدور حكمي الإدانة، أُلغيت كفالة بوليمياديس وأُعيدت إلى الحجز، فيما تواجه عقوبتي سجن الإلزاميتين بموجب القانون . ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة مجدداً في 16 كانون الأول المقبل.