لقي 3 عراقيين مصرعهم إثر سقوطهم في فتحة صرف صحي قيد الصيانة في الحي الصناعي بقضاء "هيت"، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثثهم لاحقاً.

وأفادت ، في بيان، بأن فرقها باشرت فور انتشالهم عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، بعدما تعرضوا للاختناق الحاد نتيجة استنشاق غاز الميثان والغازات السامة المنبعثة من المجاري، والتي تؤدي إلى نقص الأكسجين وفقدان الوعي وتوقف التنفس خلال دقائق.

وأضافت أن الضحايا نُقلوا بصورة عاجلة إلى المستشفى، إلا أنهم فارقوا الحياة متأثرين بحالتهم الحرجة.

وحذّرت المديرية من ترك فتحات الصرف الصحي والحفر قيد الصيانة مكشوفة من دون أغطية أو حواجز تحذيرية وعلامات فسفورية، ولا سيما ليلاً، لما تشكّله من خطر على المارة.

كما شددت على ضرورة عدم دخول الأماكن المغلقة من هذا النوع من دون معدات الوقاية التنفسية وأجهزة قياس الغازات السامة، منعاً لتكرار حوادث مماثلة.

