أثارت وفاة طفل يبلغ 6 سنوات في شمالي مصر، شبهات بشأن تعرضه لاعتداءات جسدية متكررة على يد والديه، وفق إفادة خالته أمام ، التي كشفت أنه امتنع عن تناول الطعام لمدة 4 أيام قبل تدهور حالته الصحية ووفاته في المستشفى.

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وقالت الخالة، خلال التحقيقات، إنها تولت تربية الطفل منذ ولادته لمدة 6 سنوات، قبل انتقاله للإقامة مع والديه خلال أشهر الصيف، مشيرة إلى أنه كان معتاداً على العيش معها ويرفض العودة إلى منزله.

وأضافت أنها لاحظت، خلال زياراتها له، آثار ضرب على جسده، ما دفعها إلى تحذير شقيقتها مراراً من الاعتداء عليه، من دون أن تتوقف تلك الممارسات، بحسب روايتها.

وأوضحت أن الطفل تعرض للضرب بخرطوم وعصا مكنسة، كما أشارت إلى تعليقه بمسمار والاعتداء عليه، لافتة إلى أنه توقف لاحقاً عن تناول الطعام لمدة 4 أيام، قبل أن تسوء حالته ويُنقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وبدأت تفاصيل القضية تتكشف بعد الوفاة، إثر ظهور آثار إصابات متفرقة على جسد الطفل، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق وتوقيف والديه للاشتباه في تورطهما.

وتواصل العامة تحقيقاتها، مستمعة إلى إفادات الشهود وأفراد الأسرة، لكشف ملابسات الاعتداءات المزعومة وتحديد المسؤوليات الجنائية، فيما قررت حبس الوالدين على ذمة القضية.