الحمل

قد تظهر أمامك فرصة لإثبات قدراتك، وربما تحصل على دعم من شخص يقدر جهودك. لا تتردد في طرح أفكارك، لكن تجنب الدخول في نقاشات غير ضرورية.

الثور

وجود القمر في برجك يمنحك، وفق القراءة الفلكية، فرصة للتركيز على أهدافك وإنجاز بعض المهام المؤجلة. وقد تحصل على تقدير مقابل عمل بذلت فيه جهداً كبيراً.

الجوزاء

قد تتلقى اتصالاً أو خبراً يفتح أمامك احتمالاً جديداً، خصوصاً في مجال العمل أو التعاون المهني. استعد لعرض أفكارك بثقة.

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السرطان

قد تشعر بالحاجة إلى إعادة تنظيم مسؤولياتك، خصوصاً إذا تراكمت عليك المهام خلال الفترة الماضية. ترتيب الأولويات يساعدك تركيزك.

قد تكون أمام فرصة لإظهار قدراتك والحصول على اهتمام المسؤولين. وربما تبدأ بالتفكير في مشروع يمنحك مساحة أكبر للإبداع والاستقلالية.

لديك فرصة لإنهاء مهمة مؤجلة أو معالجة مشكلة كانت تعيق تقدمك. حاول التركيز على النتائج بدلاً من الانشغال بالتفاصيل الثانوية.

الميزان

قد تنجح في الوصول إلى تفاهم مع زميل أو شريك عمل، وربما تحصل على فرصة لاستكمال اتفاق سابق.

قد تتضح أمامك بعض الأمور التي كانت غامضة، ما يساعدك على اتخاذ قرار يتعلق بمشروع أو مسؤولية جديدة.

تستفيد من أجواء موسمك الفلكي الجديد، وقد تشعر بحماس للبحث عن فرصة مختلفة أو تطوير مهاراتك. لا تستبعد فكرة كانت تبدو بعيدة عن إمكاناتك سابقاً.

الجدي

قد تحتاج إلى مراجعة خططك قبل الدخول في مرحلة جديدة، وربما تكتشف أن تغييراً بسيطاً في طريقة العمل يوفر عليك الكثير من الوقت.

الدلو

قد تبرز لديك فكرة مختلفة تستحق الاهتمام، وربما تجد شخصاً يشجعك على تحويلها إلى مشروع أو تجربة جديدة.

قد تتمكن من اكتشاف حل لمشكلة كانت تشغل تفكيرك، كما تبدو الأجواء مناسبة للتخطيط لمشروع إبداعي.