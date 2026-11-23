بعد قرابة خمسة عقود على تركها دراسة القانون، حققت الأميركية غولدمان حلمها القديم، وتخرجت من كلية الحقوق في جامعة روتغرز بولاية نيوجيرسي، قبل أسابيع قليلة من بلوغها عامها التاسع والستين، لتكون أكبر خريجي دفعتها سناً.

وبحسب مجلة "People"، بدأت رحلة غولدمان مع دراسة القانون عام 1979، عقب تخرجها من جامعة ميشيغان، لكنها لم تكمل البرنامج، معتبرةً لاحقاً أن قرارها بالانسحاب كان من أكبر الأمور التي ندمت عليها في حياتها.

وقالت إنها لم تكن ناضجة بما يكفي في تلك المرحلة، ولم تبذل الجهد المطلوب، لكنها استفادت من التجربة لاحقاً، إذ دفعتها إلى العمل بجدية أكبر والحرص على إتمام ما تبدأه.

وبعد مغادرتها الجامعة، بنت غولدمان مسيرة مهنية في مجالات الإعلان والعلاقات العامة واستقطاب الكفاءات التنفيذية، وأسست شركة خاصة للتوظيف، وواصلت العمل نحو أربعة عقود، من دون أن تتخلى تماماً عن حلمها بأن تصبح محامية.

وكانت والدتها، التي بلغت 92 عاماً في نهاية أيار، من أكثر الأشخاص إصراراً على عودتها إلى دراسة القانون، إذ ظلت تحثها على استكمال الحلم لعشرات السنوات، رغم أن غولدمان كانت ترفض الفكرة وتعتبر أن فرصة العودة إلى مقاعد الدراسة قد انتهت.

لكن بعد بلوغها الخامسة والستين، قررت خوض امتحان القبول في كليات الحقوق (LSAT)، وقدمت طلبات إلى عدد من الجامعات، وحصلت على أكثر من قبول وعرض منحة دراسية، قبل أن تختار كلية الحقوق في جامعة روتغرز بمدينة نيوآرك، حيث بدأت الدراسة عام 2023 وهي في السادسة والستين.

زميلة لطلاب يصغرونها بعقود

لم يكن الاندماج مع زملائها الأصغر سناً أمراً صعباً كما توقعت ابنتها، إذ سرعان ما كوّنت غولدمان صداقات مع طلاب دفعتها، التي ضمت نحو 17 طالباً في مسارها الدراسي، وأصبحت المجموعة بمثابة عائلة صغيرة، بحسب وصفها.

وقالت إن يومها الأول كان تجربة مميزة، وشعرت بحماسة كبيرة، رغم أنها كانت تلفت الأنظار بحقيبتها المدرسية ذات العجلات، إلى جانب فارق العمر بينها وبين زملائها.

وأشارت إلى أن خبرتها المهنية الطويلة شكلت نقطة قوة خلال دراستها، ولا سيما المهارات التي اكتسبتها في التواصل والتفاوض وحل المشكلات والتعامل مع الآخرين، وهي مهارات أدركت لاحقاً مدى أهميتها في المجال القانوني.

أما ابنتها جيمي غانز، البالغة 33 عاماً، فكشفت أنها كانت تخشى في البداية أن تواجه والدتها صعوبة في التأقلم مع طلاب يصغرونها بعقود، لكنها سرعان ما اكتشفت أن شخصيتها الاجتماعية ساعدتها على بناء علاقات واسعة داخل الجامعة.

والدتها في الـ92 تشهد لحظة التخرج

وفي 22 أيار، أنهت غولدمان رحلتها الأكاديمية خلال حفل تخرج أقيم في مركز نيوجيرسي للفنون الأدائية، بحضور ابنتها ووالدتها وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء.

وكانت والدتها، التي شجعتها طوال سنوات على العودة إلى الدراسة، حاضرة لمشاهدة ابنتها وهي تتسلم شهادتها، في لحظة وصفتها العائلة بأنها تتويج لحلم استغرق عقوداً لتحقيقه.

وقالت ابنتها إنها لم تتمالك دموعها عندما أعلن العميد اسم والدتها خلال الحفل، مضيفةً أنها لم تشعر بالفخر تجاه أي شخص كما شعرت تجاهها.

وتتطلع غولدمان الآن إلى دخول المجال القانوني، سواء من خلال العمل ضمن فريق قانوني في إحدى الشركات أو في مجالات الوساطة وتسوية النزاعات والتقاضي. لكنها أوضحت أنها لا تبحث عن أي وظيفة، بل عن المكان المناسب الذي تستطيع فيه توظيف خبرتها المهنية وما اكتسبته خلال سنوات الدراسة.

وعن قرارها العودة إلى الجامعة في هذا العمر، قالت إنها سمعت من أشخاص نصائح بالتقاعد بدلاً من إخضاع نفسها لثلاث الدراسة المكثفة، لكنها فضّلت خوض التجربة بدلاً من أن تظل تتساءل لاحقاً عما كان سيحدث لو حاولت.

وأضافت: "الحياة قصيرة، وعليك أن تغتنم كل ما تستطيع منها".