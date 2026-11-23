أوقفت الشرطة الأميركية امرأة في ، بعدما اتهمتها جارتها بإلقاء دلو من سائل مغلي عليها خلال خلاف نشب بينهما بسبب أضرار مزعومة في سيارة، ما تسبب لها بحروق كيميائية خطيرة وفقدان النظر في عينها اليمنى.

وبحسب مجلة "People"، أُلقي القبض على تريسي نيكول ، البالغة 39 عاماً، في 19 تشرين الثاني، ووجهت إليها تهمتا الاعتداء المشدد الذي تسبب بأذى جسدي بالغ أو تشوه دائم، والإضرار الجنائي بالممتلكات.

وتعود الحادثة إلى 13 تشرين الأول، عندما اتهمت ويليامز جارتها بإلحاق أضرار بسيارتها في مدينة لودرديل. ونفت الجارة هذه الاتهامات، قبل أن يتطور إلى مواجهة، قالت خلالها إن ويليامز ملأت دلواً بسائل مغلي وألقته عليها.

ووفق إفادة الشرطة، أصاب السائل رأس الضحية وانساب على الجانب الأيمن من جسدها، فيما قالت إنها شعرت بحرارة شديدة وإحساس حارق يشبه تأثير رذاذ الفلفل، ولاحظت أن رائحته تشبه رائحة مادة التبييض، المعروفة تجارياً باسم " ".

وأضافت الضحية أنها فقدت النظر فوراً في عينها اليمنى، فسارعت إلى منزلها لمحاولة غسل وجهها بالماء والحليب وتخفيف الحروق. كما لاحظت أن ملابسها بدأت يتغير لونها إلى الأبيض والبني، بما يتوافق مع تأثير مواد التبييض.

وخلال محاولتها غسل عينها، قالت إنها شاهدت عبر كاميرات المراقبة جارتها وهي تحطم مصابيح سيارتها الخلفية باستخدام مضرب بيسبول، فيما تسبب السائل أيضاً بتغير لون طلاء السيارة. وقدّرت الأضرار التي لحقت بالمركبة بنحو 7 آلاف دولار.

حروق امتدت إلى أجزاء واسعة من الجسم

وأفادت الضحية بأنها طلبت الرعاية الطبية في الليلة نفسها بعدما أصبح الألم والحرق غير محتملين. ووفق الوثائق القضائية، تطورت إصاباتها من تورم واحمرار بسيطين إلى خراجات كبيرة في الثدي الأيمن والبطن، امتدت إلى الساق اليمنى.

وأشارت الإفادة إلى أن المرأة تلقت آراء طبية وعلاجات عدة، خلصت إلى أنها تعاني حروقاً كيميائية خطيرة، فيما لا يزال علاجها مستمراً ولم تتضح بعد الأضرار النهائية التي لحقت بها. ولم تحدد الوثائق المادة المستخدمة بصورة قاطعة.

وذكرت الشرطة أن الخلافات بين الجارتين مستمرة منذ نحو عامين، وأن عدداً من الحوادث السابقة بينهما موثق في بلاغات رسمية.

وأُلقي القبض على ويليامز خلال توقيف مروري، بعدما رصدتها الشرطة أثناء قيادتها سيارة في 19 تشرين الثاني. وخلال مثولها أمام المحكمة، حُددت كفالتها بـ12,500 دولار، مع صدور أمر يمنعها من التواصل مع جارتها.

ولم تتضح ما إذا كانت ويليامز قد استعانت بمحامٍ حتى الآن.