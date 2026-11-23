في تحدٍ غير مألوف، ركض الأميركي ستيفن نصف Route 66 في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، الأحد، وهو يحمل بيتزا كبيرة طوال المسافة، في محاولة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس لأسرع نصف ماراثون أثناء حمل بيتزا.

وحمل إريكسون، القادم من مدينة في ولاية ، بيتزا يبلغ قطرها 16 إنشاً خلال السباق الذي يمتد على 13.1 ميلاً، أي نحو 21.1 كيلومتراً، واضعاً هدفاً لإنهاء المسافة في ساعة و45 دقيقة.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، أنهى العدّاء السباق في ساعة و44 دقيقة و40 ثانية، محققاً هدفه بفارق 20 ثانية، لكن تسجيل الرقم القياسي لا يزال ينتظر التحقق الرسمي من موسوعة غينيس.

ولم تكن البيتزا عادية أيضاً، إذ جاءت داخل علبة مزينة بتصميم مستوحى من ألبوم لفرقة "Metallica"، فيما تولت سلسلة مطاعم "Andolini's" توفيرها للمشاركة في التحدي.

وشارك أكثر من 7500 عدّاء في فعاليات السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما كان إريكسون من بين المشاركين الذين جذبوا الانتباه بسبب محاولته غير التقليدية.

وتبقى نتيجة المحاولة معلّقة إلى حين مراجعة موسوعة وتأكيدها رسمياً.