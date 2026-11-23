عُثر على أستاذة جامعية أميركية وابنتيها المراهقتين وزوجها قتلى داخل منزل العائلة في ولاية إنديانا، في جريمة كشفت تفاصيلها الأولية أن إحدى الفتاتين اتصلت بالشرطة قبل إطلاق النار، محذّرة من أن والدها يحمل سلاحاً ويهدد أفراد الأسرة.

وبحسب موقع "Inside Higher Ed"، فإن الضحايا هم جولي تكاتش (53 عاماً)، وهي أستاذة مساعدة سريرية في جامعة بيردو، وزوجها توماس تكاتش (51 عاماً)، وابنتاهما كاثارين (17 عاماً) ولورين (16 عاماً).

وعُثر على أفراد العائلة داخل منزلهم في مدينة لافاييت مساء الأربعاء 18 تشرين الثاني، بعدما استجابت الشرطة لاتصال طوارئ. وأظهرت النتائج الأولية لتشريح الجثث أن جولي وابنتيها قُتلن بطلقات نارية متعددة، وصُنّفت الوفيات الثلاث على أنها جرائم قتل، فيما توفي الزوج نتيجة إصابة بطلق ناري أُطلقت على ما يبدو بيده، وصُنّفت وفاته على أنها انتحار.

مكالمة استغاثة قبل إطلاق النار

وأفاد تسجيل صوتي لاتصالات الطوارئ، حصلت عليه محطة "Star City TV"، بأن إحدى الابنتين اتصلت بالشرطة قبيل وقوع إطلاق النار.

وقال موظف الطوارئ في التسجيل إن المتصلة أبلغت بأن والدها يحمل سلاحاً ويهدد بإطلاق النار على أفراد العائلة، مضيفاً أنه سمع أصوات طلقات نارية متعددة قبل أن ينقطع الاتصال.

ولم تعلن السلطات حتى الآن الدافع وراء الجريمة، فيما تتولى شرطة ولاية إنديانا التحقيق فيها، نظراً إلى أن توماس تكاتش كان يعمل لدى مكتب شرطة مقاطعة تيبيكانو، في وظيفة أمنية داخل المحكمة، بعدما عمل سابقاً نائباً في سجن .

وكانت جولي تكاتش تعمل أستاذة مساعدة سريرية في قسم إدارة الضيافة والسياحة بجامعة بيردو، وانضمت إلى الجامعة عام 2024، بعد عملها في جامعة ولاية ساوث .

وسبق أن حصلت على لقب "أفضل معلمة للعام" خلال العام الأكاديمي 2021-2022 من والعلوم الإنسانية في جامعة ولاية ساوث داكوتا.

وأعربت جامعة بيردو عن حزنها لمقتل الأستاذة وعائلتها، وقال متحدث باسمها إن الجامعة تقدم تعازيها ودعمها لزملائها وطلابها وكل من تأثر بالحادثة.

كما أقامت العائلة وقفة تأبين عامة مساء الجمعة، أضاء خلالها المشاركون الشموع تكريماً للضحايا.