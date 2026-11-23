ابتكر أفراد عصابة في العاصمة حيلة لاستدراج السائقين وسرقتهم، تمثّلت في تنكّر أحدهم بملابس نسائية والوقوف على طرقات خالية متظاهراً بأنه يحتاج إلى المساعدة، قبل أن يظهر شركاؤه من أماكن اختبائهم وينقضّوا على الضحايا.

وأعلنت شرطة دلهي اعتقال رجلين يُشتبه في تورطهما بهذه السرقات، هما مونو، المعروف بلقب "تشاينيز" والبالغ 28 عاماً، وساغار شارما (26 عاماً)، مشيرة إلى أن توقيفهما ساعد في كشف عمليتي سلب وقعتا في منطقتي نيو عثمانبور وشاستري بارك.

وبحسب ما أوردته صحيفة "The Times of India"، كان مونو يرتدي ملابس نسائية ويستوقف السائقين، موحياً بأنه تائه أو يواجه مشكلة ويحتاج إلى المساعدة. وما إن يتوقف السائق وينزل من مركبته، حتى يمسك به، فيما يخرج شركاؤه الذين يختبئون بين الأشجار أو في الأماكن المعزولة، ويهاجمونه ويسلبونه مقتنياته.

وانكشفت هذه الطريقة بعد عملية سلب تعرّض لها سائق شاحنة صغيرة محمّلة بألواح خشبية في 18 تشرين الثاني، قرابة الرابعة فجراً، بالقرب من جسر "سيغنتشر بريدج".

وأفاد السائق بأنه كان متجهاً نحو منطقة بوراري عندما استوقفه شخص يرتدي ملابس نسائية وطلب مساعدته. وعندما نزل من المركبة، أمسك به ذلك الشخص، فيما عمد شريك آخر إلى خنقه من الخلف، قبل أن ينضم رجلان آخران ويسرقوا هاتفه المحمول و2500 روبية هندية وثلاثة مفاتيح.

وتمكن السائق من الإفلات وإبلاغ الشرطة، التي باشرت التحقيقات وأوقفت مونو وساغار، وضبطت معهما 1400 روبية من الأموال المسروقة.

وخلال التحقيق، كشف المتهمان عن تورطهما في عملية سلب أخرى قرب معبد " شيام غيري" في منطقة شاستري بارك، نُفذت بالطريقة نفسها، وفق الشرطة.

ولفتت الشرطة إلى أن مونو لديه 13 قضية جنائية سابقة، بينها قضايا محاولة قتل وسرقة وخطف ممتلكات، إضافة إلى مخالفات ، فيما سُجلت بحق ساغار خمس قضايا تتعلق بالسرقة والنشل وحيازة أسلحة بصورة مخالفة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية بقية أفراد العصابة، والتحقق مما إذا كانوا قد نفذوا عمليات أخرى باستخدام الحيلة نفسها.