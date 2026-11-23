طوّرت شركة ناشئة صينية جهازاً لمكافحة البعوض يعتمد على الليزر والذكاء الاصطناعي، في تقنية تشبه المصغّرة، إذ تستطيع رصد الحشرات الطائرة والتعرّف إليها وتتبع مسارها، قبل توجيه نبضة ليزر لتعطيل قدرتها على الطيران.

وبحسب موقع "Interesting Engineering"، يحمل الجهاز اسم "Photon Matrix"، وطوّرته شركة ناشئة مقرها مدينة تشانغتشو . ويعتمد على مجموعة من التقنيات التي تتيح له اكتشاف الأجسام الصغيرة المتحركة ضمن نطاق محدد، وتحديد ما إذا كانت بعوضة قبل إطلاق الليزر.

وتبدأ آلية العمل بتقنية "ليدار" (LiDAR)، التي تطلق نبضات ضوئية لقياس انعكاسها عن الأجسام وتحديد مواقعها في الفضاء ثلاثي الأبعاد. وتعمل هذه التقنية بصورة مستمرة لمراقبة المنطقة المحيطة بالجهاز.

ويستخدم النظام أيضاً كاميرا وراداراً يعمل بالموجات المليمترية، إلى جانب برمجيات للتعرّف إلى الأجسام، إذ يحلل حجم الهدف وسرعته ونمط حركته لاستبعاد الأجسام التي لا تتطابق مع خصائص البعوض.

وبعد التأكد من هوية الهدف، يتولى برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي توقع مساره وتعديل اتجاه الليزر لملاحقته أثناء الطيران. ويستخدم الجهاز مرايا يتحكم بها نظام خاص لتوجيه الشعاع بدقة، بدلاً من تحريك الجهاز بأكمله.

30 بعوضة في الثانية

ويعتمد الجهاز على مصدر ليزر من الفئة الرابعة (Class 4)، وتتمثل وظيفته في توجيه نبضة مركزة نحو أجنحة البعوضة، بما يؤدي إلى إتلافها وفقدان الحشرة قدرتها على البقاء في الجو، وليس بالضرورة قتلها مباشرة.

ووفقاً للأرقام التي أعلنها مطوّرو الجهاز، تبلغ مدة الاستجابة نحو 3 ميلي ثانية، ويمكنه التعامل مع ما يصل إلى 30 بعوضة في الثانية. كما يصل مدى الرصد إلى نحو 6 أمتار، مع مجال مسح أفقي يبلغ قرابة 90 درجة.

ويستطيع النظام، بحسب الشركة، تتبع أهداف يتراوح حجمها بين 2 و20 ميليمتراً، وتصل سرعتها القصوى إلى متر واحد في الثانية. لكن التقرير يشدد على أن هذه الأرقام تستند إلى ادعاءات الشركة المصنّعة، ولم تخضع بعد لتحقق مستقل.

مخاوف تتعلق بالسلامة

وجذب الجهاز آلاف الطلبات المدفوعة مسبقاً بعد حملة تمويل جماعي، فيما قالت الشركة إنها حصلت على شهادة المطابقة الأوروبية (CE)، وكانت تتوقع بدء عمليات الشحن في تشرين الثاني، بعد استكمال المعايرة النهائية.

لكن استخدام ليزر قوي من الفئة الرابعة يطرح تساؤلات بشأن السلامة، خصوصاً أن التعرض المباشر لشعاعه قد يتسبب بأضرار دائمة للعين. وتقول الشركة إنها زوّدت الجهاز بآليات حماية تشمل رصد وجود البشر والحيوانات، وتحديد المسافة عن الخلفيات، والتعرف إلى الأسطح العاكسة لمنع توجيه الليزر نحوها.

كما تبرز مخاوف بيئية من احتمال استهداف حشرات أخرى بالخطأ، إذا أخفق النظام في التمييز بينها وبين البعوض، بما قد يؤثر في أنواع غير مستهدفة.

ويشير التقرير إلى أن نجاح هذه التقنية في الاختبارات المستقلة قد يمثل إنجازاً هندسياً، نظراً إلى تحويل نظام آلي للرصد والتعقب والاستهداف بالليزر إلى جهاز صغير مخصص للاستخدام المنزلي.