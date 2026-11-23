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دخلت مدينة أوتكياغفيك، الواقعة في أقصى شمال الأميركية، فترة من الظلام تمتد 65 يوماً، بعدما شهدت آخر غروب للشمس في 18 تشرين الثاني الجاري، على أن تعود للظهور في 23 كانون الثاني 2027.وتُعرف هذه الظاهرة باسم "الليل القطبي"، حيث تبقى الشمس تحت خط الأفق طوال فصل الشتاء، نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، ما يحجب أشعتها المباشرة عن المناطق القريبة من .ورغم غياب الشمس، لا تعيش المدينة في ظلام دامس على مدار الساعة، إذ يظهر ضوء خافت خلال ساعات الظهيرة يُعرف بـ"الشفق المدني"، ويستمر نحو ثلاث ساعات في يوم الانقلاب الشتوي.ويواصل سكان المدينة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، إذ تبقى المدارس وأماكن العمل مفتوحة رغم انخفاض درجات الحرارة وغياب ضوء الشمس المباشر.وفي المقابل، تشهد أوتكياغفيك خلال الصيف ظاهرة معاكسة تُعرف باسم "شمس منتصف الليل"، حيث تبقى الشمس ظاهرة في السماء على مدار الساعة لنحو 84 يوماً، من دون غروب.