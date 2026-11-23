Advertisement

فاجأت المذيعة رينيه هوندركامب، البالغة من العمر 59 عاماً، زملاءها بإعلان حملها بطفلها الثالث خلال بث مباشر على قناة " "، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً وجدلاً بشأن الإنجاب في سن متقدمة.وكشفت هوندركامب، خلال برنامج "ذا ساترداي فايف"، أنها في الأسبوع من الحمل، وتنتظر مولودة أنثى، بعدما خاضت رحلة علاج استمرت نحو 18 شهراً.وأوضحت أنها استعانت ببويضات جمّدتها عندما كانت في الثلاثينيات من عمرها، واضطرت إلى السفر إلى بعد رفض عيادات بريطانية علاجها بسبب سنها، حيث نجحت محاولة نقل الأجنة الثالثة بعد فشل محاولتين سابقتين.وكانت المذيعة قد أنجبت طفلها الأول في سن الـ21، قبل أن تصبح أماً للمرة الثانية بعد نحو ثلاثة عقود.وأثار إعلانها انتقادات على ، إذ اعتبر البعض قرار الإنجاب في هذا العمر غير مناسب، لكنها ردّت بأنها لا تكترث للانتقادات، مشيرةً إلى أن المجتمع يتسامح مع الآباء المتقدمين في السن أكثر من الأمهات.وأكدت هوندركامب أنها تشعر اليوم بمزيد من النضج والاستقرار، معتبرةً أن العمر لا يمنعها من خوض تجربة الأمومة مجدداً.