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تمكّنت فتاة صينية تبلغ من العمر 14 عاماً من إنقاذ طفلين من حريق اندلع داخل منزلهما في مقاطعة هونان ، رغم معاناتها من الحمّى، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً على .وكانت الفتاة، وتُدعى لونغ شي، عائدة من المدرسة بعدما حصلت على إجازة مرضية، عندما لاحظت تصاعد دخان كثيف من أحد المنازل، قبل أن تسمع صراخ طفلين في الداخل.وسارعت إلى دخول المنزل، حيث وجدت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وشقيقها البالغ عامين، وسط النيران والدخان، فحملت الطفل الصغير وأمسكت بيد شقيقته، وتمكّنت من إخراجهما إلى مكان آمن.وأوضحت لونغ أنها لم تفكّر في المخاطر التي كانت تواجهها، بل انصبّ اهتمامها على إنقاذ الطفلين، فيما أعربت عائلتهما عن امتنانها لشجاعتها.وحظيت الفتاة بإشادة واسعة، ومنحها مكتب الإطفاء والإنقاذ المحلي شهادة تقدير، وسط دعوات لتكريمها رسمياً، فيما شدّدت السلطات على ضرورة عدم دخول القاصرين إلى المباني المشتعلة، والاستعانة بفرق الإطفاء والإنقاذ.