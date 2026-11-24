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يارب سترك ولطفك.. لحظة انهيار منزل بالمحلة الكبرى ليلة أمس بعد خروج السكان منه بدقائق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد
شهد شارع البهي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار منزل من 4 أدوار، ما استدعى وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتأمين المكان https://t.co/snqwoEsSKB— عادل الملاح (@AdelMallah) November 23, 2026
يارب سترك ولطفك.. لحظة انهيار منزل بالمحلة الكبرى ليلة أمس بعد خروج السكان منه بدقائق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد
شهد شارع البهي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار منزل من 4 أدوار، ما استدعى وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتأمين المكان https://t.co/snqwoEsSKB