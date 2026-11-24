شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر انهياراً مفاجئاً لعقار سكني مؤلف من ستة طوابق في شارع البهي، في حادث وثّقه مقطع فيديو أظهر لحظات سقوط المبنى وسط وجود عدد من المارة والأهالي بالقرب منه.



وبحسب شهود ، سبقت الانهيار تصدعات وشقوق في المبنى نتيجة أعمال هدم وبناء في العقارات المجاورة، فيما لم تسجل أي وفيات جراء الحادث.

يارب سترك ولطفك.. لحظة انهيار منزل بالمحلة الكبرى ليلة أمس بعد خروج السكان منه بدقائق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد شهد شارع البهي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار منزل من 4 أدوار، ما استدعى وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتأمين المكان https://t.co/snqwoEsSKB — عادل (@AdelMallah) November 23, 2026 Advertisement

وعلى الأثر، وجّه محافظ الغربية علاء بفرض طوق أمني حول الموقع وإخلاء المباني المجاورة، مع تشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب الانهيار وكشف ملابساته.





