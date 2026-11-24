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⚠️ Leopard Attack in Dibrugarh: Three residents of Lezai Dewanbari Kaibarta village were severely injured in a leopard attack today. All three are currently receiving treatment at Lezai Model Hospital.
| कमला एक्सप्रेस | जनकपुर धाम | ध्रुव राठी |
#Rampur #अखिलेश_सुन_रहे_हैं https://t.co/VyMovELMZx— Manakdeep Singh (किसान पुत्र 🌾) (@ManakdeepSingh) November 23, 2026
⚠️ Leopard Attack in Dibrugarh: Three residents of Lezai Dewanbari Kaibarta village were severely injured in a leopard attack today. All three are currently receiving treatment at Lezai Model Hospital.
| कमला एक्सप्रेस | जनकपुर धाम | ध्रुव राठी |
#Rampur #अखिलेश_सुन_रहे_हैं https://t.co/VyMovELMZx