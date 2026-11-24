علّقت " " العمليات العلمية لمهمتين مريخيتين، بعد تعرض المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" والمركبة المدارية " أوديسي" لعطلين تقنيين منفصلين.

وأوضحت الوكالة أن الفرق المختصة تعمل على تحديد أسباب الخللين، مع توقعات باستئناف المهمتين قبل نهاية تشرين الثاني.

خلل في "بيرسيفيرانس"

دخلت المركبة "بيرسيفيرانس" وضع الحماية الآمن في 30 تشرين الأول، إثر تعطل أحد أجهزة الراديو المسؤولة عن إرسال البيانات إلى المركبات المدارية لنقلها إلى الأرض.

وأوضح مدير المشروع ستيفن لي أن انقطاع الإشارات الدورية من الراديو أدى إلى تفعيل نظام الحماية والانتقال إلى الجهاز الاحتياطي، الذي تبين لاحقاً أنه يعمل بنحو نصف قدرته المتوقعة.

وعلى إثر ذلك، أوقفت ناسا الأنشطة العلمية مؤقتاً، واعتمدت الاتصال المباشر بالمركبة، رغم محدودية كمية البيانات التي يمكن نقلها بهذه الطريقة.

عطل في "مارس أوديسي"

أما المركبة "مارس أوديسي"، التي أطلقت عام 2001، فدخلت وضع الحماية بين 4 و6 تشرين الثاني، بعد توقف إحدى عجلات رد الفعل المسؤولة عن تغيير اتجاهها.

ورغم امتلاكها أربع عجلات وحاجتها إلى ثلاث فقط، فإن تعطل عجلة أخرى عام 2013 قلّص هامش قدرتها التشغيلية.

وخرجت المركبة من وضع الحماية، لكن عملياتها العلمية لا تزال متوقفة بانتظار استكمال الاختبارات لتحديد إمكانية إصلاح العجلة.

وتأمل ناسا إنهاء الفحوص خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاستئناف المهمتين وتدفق البيانات العلمية من إلى الأرض.