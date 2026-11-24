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أثار رصد حيوان يُشتبه بأنه أسد في غابة شمال إسطنبول عملية بحث واسعة بمشاركة قوات الأمن وفرق حماية الحياة البرية، قبل أن تكشف التحقيقات أنه ليس أسداً ولا أي نوع آخر من القطط الكبيرة.
وبدأت عمليات البحث مساء الأحد، بعدما رصد عناصر في مركز للشرطة بمنطقة زكريا كوي، شمال الجانب الأوروبي من المدينة، حيواناً يشبه الأسد عبر كاميرات المراقبة.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي ما بدا أنه قط كبير يتنقل بين الأشجار والشجيرات في غابة بمنطقة صاريير، فيما انتشرت فرق البحث في المكان مستخدمة كاميرات حرارية وطائرات مسيّرة.
وقال مكتب والي إسطنبول إن عمليات التمشيط شملت المسح الجوي والبري، إلى جانب وضع طُعم ونصب كاميرات مراقبة لرصد أي حركة، لكنه أكد عدم العثور على أدلة تثبت وجود أسد في المنطقة.
وأضاف المكتب، استناداً إلى تسجيلات جديدة من زوايا مختلفة، أن الحيوان الظاهر في المقاطع ليس أسداً ولا ينتمي إلى أي فصيلة أخرى من القطط الكبيرة.
SON DAKİKA | Sarıyer'deki aslanın yeni termal kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'da Sarıyer'de Aslan geziyor.
#Aslan https://t.co/U7e9B6Li26— mühendisyen (@muhendisyenn) November 23, 2026
SON DAKİKA | Sarıyer'deki aslanın yeni termal kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'da Sarıyer'de Aslan geziyor.
#Aslan https://t.co/U7e9B6Li26