أثار رصد حيوان يُشتبه بأنه أسد في غابة شمال إسطنبول عملية بحث واسعة بمشاركة وفرق حماية الحياة البرية، قبل أن تكشف التحقيقات أنه ليس أسداً ولا أي نوع آخر من القطط الكبيرة.

وبدأت عمليات البحث مساء الأحد، بعدما رصد عناصر في بمنطقة زكريا كوي، شمال الجانب من المدينة، حيواناً يشبه عبر كاميرات المراقبة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون ما بدا أنه قط كبير يتنقل بين الأشجار والشجيرات في غابة بمنطقة صاريير، فيما انتشرت فرق البحث في المكان مستخدمة كاميرات حرارية وطائرات مسيّرة.

وقال مكتب والي إسطنبول إن عمليات التمشيط شملت المسح الجوي والبري، إلى جانب وضع طُعم ونصب كاميرات مراقبة لرصد أي حركة، لكنه أكد عدم العثور على أدلة تثبت وجود أسد في المنطقة.

وأضاف المكتب، استناداً إلى تسجيلات جديدة من زوايا مختلفة، أن الحيوان في المقاطع ليس أسداً ولا ينتمي إلى أي فصيلة أخرى من القطط الكبيرة.



