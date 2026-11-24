تشير دراسة علمية جديدة إلى احتمال وجود كوكب مجهول عند أطراف النظام الشمسي، يُعرف باسم "الكوكب X2"، وقد يكون مسؤولاً عن التأثير في حركة بعض الأجسام الجليدية البعيدة.



وتمكن فريق من الباحثين بقيادة باتريك صوفيا ليكافكا، من جامعة كينداي ، من تحديد الخصائص المحتملة لهذا الكوكب، في دراسة نُشرت بمجلة "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society"، وأعلنت عنها الجمعية الفلكية الملكية .

وبحسب الحسابات، تتراوح كتلة الكوكب المفترض بين مرة ونصف ومرتين كتلة الأرض، فيما يدور حول الشمس على مسافة تصل إلى مئات أضعاف المسافة الفاصلة بينها وبين الأرض.

ويقع حزام كايبر خلف نبتون، ويضم أعداداً كبيرة من الأجسام الجليدية التي تدور بمعظمها على مسافات تتراوح بين 38 و50 وحدة فلكية من الشمس، علماً أن الوحدة الفلكية تمثل متوسط المسافة بين الأرض والشمس.

لكن علماء رصدوا خلال العقدين الماضيين أجساماً أبعد من ذلك، تتحرك في مدارات شديدة الاستطالة أو الميل، لا يمكن تفسيرها بالكامل من خلال تأثير الكواكب المعروفة. ومن أبرزها جرم "سيدنا"، الذي يصل مداره إلى مسافات بعيدة عن الكواكب الرئيسية.

وللتحقق من الفرضية، أجرى الباحثون محاكاة حاسوبية امتدت إلى 4.5 مليارات سنة، أي طوال تاريخ النظام الشمسي تقريباً. وأظهرت النتائج أن جاذبية الكوكب X2 يمكن أن تفسر المدارات غير المعتادة لبعض الأجسام الجليدية، رغم وجود اختلافات محدودة بين النموذج والبيانات المرصودة.

Advertisement

ووفق الدراسة، قد يتحرك الكوكب في مدار إهليلجي طويل، يتراوح نصف محوره الأكبر بين 350 و500 وحدة فلكية، فيما لا تقترب المسافة بينه وبين الشمس، حتى عند أقرب نقطة في مداره، من أقل من 200 وحدة فلكية.

وتختلف هذه النظرية عن فرضية "الكوكب التاسع" الأكثر تداولاً، والتي تفترض وجود كوكب أكبر بكثير من حيث الكتلة، قادر أيضاً على تفسير المدارات غير المألوفة للأجرام الواقعة خلف نبتون.

ويعود البحث عن كوكب مجهول في المناطق البعيدة من النظام الشمسي إلى أكثر من قرن، عندما سعى عالم الفلك بيرسيفال لويل إلى العثور على ما أطلق عليه "الكوكب X". وأدى ذلك البحث لاحقاً إلى اكتشاف عام 1930، قبل أن يتبين أن كتلته لا تكفي لتفسير الاضطرابات التي كان العلماء يحاولون فهمها.