لفت متزلج كفيف من الأميركية الأنظار بمهاراته في التزلج على الألواح، بعدما انتشرت مقاطع فيديو له عبر ، في محاولة لتغيير الصورة النمطية عن قدرات المكفوفين.



ودان مانسينا، الذي فقد بصره تدريجياً بسبب إصابته بمرض التهاب الشبكية الصباغي، لم يتخلَّ عن شغفه بهذه الرياضة، بل عاد إلى ممارستها وواصل تطوير مهاراته رغم التحديات.

ويستعين مانسينا بحواسه الأخرى وعصاه البيضاء لاستكشاف الأماكن التي يتزلج فيها، والتعرف على المنحدرات والعوائق، قبل تنفيذ حركاته، ما دفعه إلى ابتكار أسلوب خاص يتلاءم مع ظروفه.

ومن خلال نشاطه ومقاطع الفيديو التي ينشرها، يسعى إلى إثبات أن فقدان البصر لا يمنع المكفوفين من ممارسة الرياضة وخوض تجارب جديدة وتحقيق الإنجازات.



