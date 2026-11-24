في مشهد مؤثر وثّقته كاميرات المراقبة، تحوّلت كلبة من فصيلة "غولدن ريتريفر" إلى بطلة بعدما سارعت إلى إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين، كانت تواجه خطر الغرق في حوض سباحة داخل منزل في البرازيل.
ووقعت الحادثة يوم الجمعة 20 تشرين الثاني، في مدينة شابادا دوس غيمارايش، بالقرب من كويابا، حيث كانت الطفلة مايتي برفقة والدتها وشقيقتها الكبرى خلال زيارة عائلية.
وأظهرت اللقطات الطفلة وهي تكافح للبقاء فوق سطح المياه في منتصف المسبح، قبل أن تبدأ بالغرق وترفع ذراعيها طلباً للمساعدة. وفي تلك اللحظة، قفزت الكلبة "تيريزا" مباشرة إلى المياه، واتجهت نحو الصغيرة وبقيت إلى جانبها، ما أتاح لها التمسك بها والبقاء قريبة من سطح الماء.
وبحسب المشاهد، كانت شقيقة الطفلة نيكولي أول من انتبه إلى ما يحدث، إذ أشارت بسرعة نحو المسبح، ثم ألقت ما كانت تحمله واستعدت للقفز لإنقاذ أختها. وبعد لحظات، ظهرت والدتهما، غلاديسا فيلبيدو، وهي مدربة لياقة بدنية، وقفزت إلى المياه وسحبت ابنتها إلى بر الأمان.
وروت الأم، في حديث إلى موقع "نيوز دوت كوم دوت أو يو"، أنها كانت قد ابتعدت للحظات لتناول قطعة من الحلوى، موضحة أن ما حصل لم يكن من سلوك ابنتها المعتاد، إذ اعتادت الصغيرة انتظار شخص بالغ قبل الدخول إلى حوض السباحة.
وأضافت أن الطفلة أخبرتها بأنها دخلت المياه لأنها كانت تنوي القفز، في تصرف عفوي يعكس براءة الأطفال وعدم إدراكهم أحياناً للمخاطر المحيطة بهم.
وأعربت عن امتنانها للكلبة، مشيدة بدورها في إبقاء ابنتها قريبة من سطح المياه إلى حين وصول العائلة لإنقاذها، كما نشرت تسجيل كاميرات المراقبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بمخاطر المسابح وضرورة مراقبة الأطفال باستمرار.
وختمت الأم رسالتها بالتأكيد أن الحوادث قد تقع خلال ثوانٍ قليلة، مشددة على أنه لا يمكن اتخاذ الحيطة والحذر بشكل مبالغ فيه عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال.