في مشهد مؤثر وثّقته كاميرات المراقبة، تحوّلت كلبة من فصيلة " ريتريفر" إلى بطلة بعدما سارعت إلى إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين، كانت تواجه خطر الغرق في حوض سباحة داخل منزل في .

ووقعت الحادثة يوم الجمعة 20 تشرين الثاني، في مدينة شابادا دوس غيمارايش، بالقرب من كويابا، حيث كانت الطفلة مايتي برفقة والدتها وشقيقتها الكبرى خلال زيارة عائلية.

وأظهرت اللقطات الطفلة وهي تكافح للبقاء فوق سطح المياه في منتصف المسبح، قبل أن تبدأ بالغرق وترفع ذراعيها طلباً للمساعدة. وفي تلك اللحظة، قفزت الكلبة "تيريزا" مباشرة إلى المياه، واتجهت نحو الصغيرة وبقيت إلى جانبها، ما أتاح لها التمسك بها والبقاء قريبة من سطح الماء.

A golden retriever leapt into action after a toddler jumped into a pool and began drowning in Chapada dos Guimarães, Brazil. The dog was able to help keep the child afloat until two women rescued her. https://t.co/F8OicdBZ5J — CBS News (@CBSNews) November 24, 2026 Advertisement

وبحسب المشاهد، كانت شقيقة الطفلة نيكولي أول من انتبه إلى ما يحدث، إذ أشارت بسرعة نحو المسبح، ثم ألقت ما كانت تحمله واستعدت للقفز لإنقاذ أختها. وبعد لحظات، ظهرت والدتهما، غلاديسا فيلبيدو، وهي مدربة لياقة بدنية، وقفزت إلى المياه وسحبت ابنتها إلى بر الأمان.

وروت الأم، في حديث إلى موقع "نيوز دوت كوم دوت أو يو"، أنها كانت قد ابتعدت للحظات لتناول قطعة من الحلوى، موضحة أن ما حصل لم يكن من سلوك ابنتها المعتاد، إذ اعتادت الصغيرة انتظار شخص بالغ قبل الدخول إلى حوض السباحة.

وأضافت أن الطفلة أخبرتها بأنها دخلت المياه لأنها كانت تنوي القفز، في تصرف عفوي يعكس براءة الأطفال وعدم إدراكهم أحياناً للمخاطر المحيطة بهم.

وأعربت عن امتنانها للكلبة، مشيدة بدورها في إبقاء ابنتها قريبة من سطح المياه إلى حين وصول العائلة لإنقاذها، كما نشرت تسجيل كاميرات المراقبة عبر بهدف التوعية بمخاطر المسابح وضرورة مراقبة الأطفال باستمرار.

وختمت الأم رسالتها بالتأكيد أن الحوادث قد تقع خلال ثوانٍ قليلة، مشددة على أنه لا يمكن اتخاذ الحيطة والحذر بشكل مبالغ فيه عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال.