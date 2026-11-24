في مشهد غير مألوف، أوقفت الشرطة الأميركية رجلاً في مدينة بولاية ماساتشوستس، كان يرتدي زيّ الشخصية التاريخية بنجامين فرانكلين، قبل أن يمثل أمام المحكمة في اليوم التالي بالملابس نفسها، من دون أن يتخلى عن إطلالته التي اعتاد الظهور بها.

وأفادت شرطة بوسطن بأن تيموثي كينغمان، البالغ من العمر 66 عاماً، أُوقف يوم أمس الاثنين، خلال حملة أمنية في وسط المدينة، نُفذت في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والاستجابة لشكاوى السكان المتعلقة بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة والمخالفات التي تؤثر في الحياة اليومية.

ولفت عناصر الشرطة انتباههم رجل يرتدي زياً كاملاً يشبه ملابس بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، لكن التدقيق في هويته كشف أنه كينغمان، المقيم في منطقة بيكون هيل، والمطلوب بموجب مذكرتَي توقيف تتعلقان بتهمتي الاعتداء والضرب والسرقة من المتاجر.

وجرى توقيفه عند تقاطع شارعي وستانيفورد، قبل نقله إلى الحجز حيث أمضى الليل، ليظهر في التالي أمام محكمة بوسطن البلدية مرتدياً الزي التاريخي نفسه، وفق ما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز".

وخلال جلسة المحاكمة، تحدث الادعاء عن تورط كينغمان في وقع في آذار الماضي. في المقابل، أوضح محاميه نيكولاس أن الحادثة ارتبطت بتناول ، مشيراً إلى أن موكله لم يتناول المشروبات الكحولية منذ ثمانية أشهر.

وكشف المحامي أن كينغمان يعمل منذ ست سنوات في تقديم جولات سياحية مرتدياً زي بنجامين فرانكلين، وهو مصدر دخله الأساسي، لافتاً إلى أنه شغوف بتاريخ الشخصية ويخصص وقتاً يومياً للبحث وإعداد الجولات السياحية.

وقد دفع كينغمان ببراءته من التهم الموجهة إليه، وأُفرج عنه بناءً على تعهد شخصي، على أن يمثل مجدداً أمام المحكمة في 13 كانون الثاني المقبل.