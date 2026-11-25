لقي 30 شخصًا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء حريق اندلع أعلى نفق عشرة في حي الوراق بمحافظة ، وفق حصيلة أولية أعلنتها ، فيما أفادت تقارير محلية بتفحم عشر سيارات، وسط إغلاق أجزاء من الطريق الدائري واضطراب حركة السير.

وأوضحت الوزارة أن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات الإنقاذ، ونقلت المصابين إلى مستشفيات التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي. كما وجّه والسكان الغفار برفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة، ومتابعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبحسب شهود ، اندلعت النيران في شاحنة الدائري، قبل أن تمتد إلى سيارات مجاورة، وسط سماع انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وتضاربت المعلومات الأولية بشأن حمولة الشاحنة، إذ تحدث شهود عن مواد بترولية، فيما أشارت تقارير محلية إلى أنها كانت تنقل أسطوانات غاز. ولم توضح البيانات الرسمية حتى الآن أسباب الحريق أو طبيعة الحمولة، كما لم تؤكد عدد السيارات المتضررة.

وعملت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية على إخماد النيران وتأمين الموقع وتنظيم حركة المرور، فيما أفادت تقارير محلية بالسيطرة على الحريق.

وفي تداعيات الحادث، أعلنت الشركة المشغلة للأتوبيس الترددي "BRT"، التابعة لوزارة النقل، تأثر حركة التشغيل وازدحام عدد من نتيجة إغلاق أجزاء من الطريق الدائري.

وأوضحت الشركة أن تعذر المرور دفع مزيدًا من المواطنين إلى استخدام الأتوبيس الترددي، ما أدى إلى زيادة أعداد الركاب والضغط على المحطات، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ واتخاذ إجراءات للحد من الازدحام وضمان استمرار الخدمة، مع الاعتذار للركاب عن التأخير.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان سابق إصابة عشرة أشخاص، قبل تحديث الحصيلة إلى 21 وفاة و15 مصابًا، ورفع عدد سيارات الإسعاف المشاركة من 23 إلى 39، مؤكدة استمرار متابعة تداعيات الحادث وتقديم التعازي إلى أسر الضحايا.