لم تكن الأميركية شيلا ويليامز تتوقع أن يتحول يوم عملها الأخير في مطعم للوجبات السريعة إلى فيلم وثائقي تعرضه منصة "نتفليكس" عالمياً، بعد 37 عاماً قضتها في تقديم البرغر للزبائن بولاية .

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ويروي فيلم "الطلب الأخير" (One Last Order) قصة ويليامز الإنسانية، مسلطاً الضوء على العلاقات التي نسجتها مع أجيال من سكان مدينة غينزفيل، انطلاقاً من نافذة صغيرة لتسليم الطلبات.

وبحسب مجلة "بيبول" ، بدأت ويليامز عملها في المطعم عام 1987، واشتهرت بقدرتها على تذكر أسماء الزبائن ووجباتهم المفضلة، إلى جانب تفاصيل من حياتهم الشخصية.

وعندما قررت التقاعد في تشرين الأول 2024، خصص مالك المطعم كامل إيرادات يوم عملها الأخير لها، تقديراً لعقود من الخدمة. وتحولت المبادرة إلى احتفال شعبي، إذ انتظر الزبائن في طوابير سيارات امتدت لساعات، حاملين الهدايا ورسائل الامتنان، فيما جمعت ويليامز خلال مبلغاً يعادل راتب عام تقريباً.

ولا يقتصر الوثائقي على مسيرتها المهنية، بل يتناول محطات من حياتها، بينها نشأتها في منزل يفتقر إلى الكهرباء والمياه الجارية، وتوليها لاحقاً تربية خمس فتيات من أقاربها، رغم أنها لم تتزوج ولم تنجب أطفالاً.

ووثّق المخرجان لورين دي فيليبو وسام سوكو لحظات الوداع في فيلم يمتد على 22 دقيقة، مقدّماً صورة عن أثر العلاقات الإنسانية البسيطة في حياة الناس.

وبعد فوزه بعدد من الجوائز في مهرجانات سينمائية أمريكية، وصل الفيلم إلى منصة "نتفليكس" في 24 تشرين الثاني الجاري، ناقلاً قصة عاملة في مطعم محلي إلى جمهور من مختلف أنحاء العالم.