لقي متسلّق جبال يبلغ 31 عاماً مصرعه إثر سقوطه أثناء رحلة منفردة إلى جبل هومبولت في ولاية الأميركية، بعدما عُثر على جثمانه الثلاثاء 24 تشرين الثاني، عقب يومين من تأخره عن موعد العودة المتوقع.

وقالت فرق البحث والإنقاذ في مقاطعة كاستر إن في كولورادو عثر على جثمان المتسلّق في الجانب من جبل هومبولت، مشيرة إلى وجود أدلة على سقوط قاتل. ولم تُعلن هويته، لكنها وصفته بأنه متسلّق خبير من منطقة دنفر الكبرى كان يخوض الرحلة بمفرده.

وكان المتسلّق قد أبلغ عائلته بخطته للرحلة، ووصل إلى قمة الجبل الأحد 22 تشرين الثاني، لكنه أُبلغ عن تأخره عن العودة في نحو الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إطلاق عمليات البحث فوراً، بمشاركة فرق ميدانية ودعم جوي من الجوي.

وعُثر سريعاً على سيارته، إلا أن الظروف الشتوية في المنطقة أعاقت جهود العثور عليه، لتتواصل عمليات البحث صباح الاثنين، قبل أن تتكثف مجدداً الثلاثاء، بمشاركة 21 متطوعاً من فرق الإنقاذ التابعة لعدد من الجهات، إلى جانب فرق تقنية وطائرات مسيّرة وكلاب البحث.

وبحسب فرق الإنقاذ، ساهمت المعلومات المتعلقة بمسار الرحلة التي كان قد شاركها مع عائلته، إلى جانب تحليل بيانات هاتفه والاستعانة بالوسائل الجوية، في تحديد موقعه.

وأعرب مكتب شرطة مقاطعة كاستر وجمعية الإنقاذ في كولورادو عن تعازيهما لعائلته وخطيبته وأصدقائه، مشيرين إلى أن عمليات البحث كانت طويلة وشاقة، وأن فرقاً عدة شاركت في جهود العثور عليه.