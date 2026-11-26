في قصة لافتة، فاز رجل من منطقة مترو إيست في ولاية إلينوي الأميركية بجائزة يانصيب قيمتها مليون دولار، بعد أيام قليلة من قيامه بمساعدة شخص كان بحاجة إلى الدعم، في موقف إنساني ترك أثراً لديه.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "People"، كان الرجل قد إلى مساعدة شخص غريب، في تصرّف أحد المارة، الذي علّق قائلاً: "هذا ألطف شيء رأيته يقوم به شخص". وقال الفائز إنه شعر حينها بأن شيئاً جيداً قد يحدث له، واعتبر الموقف بمثابة نعمة.

وبعد أيام، اشترى الرجل عدداً من تذاكر اليانصيب من متجر Route 3 Fuel and Liquor في مدينة سوجيه، مستخدماً أرقاماً حصل عليها من قصاصات fortune cookies، إلا أن التذكرة الرابحة كانت من اختيار الأرقام العشوائي (Quick Pick).

ووفقاً لهيئة يانصيب إلينوي، تطابقت التذكرة مع الأرقام الستة في سحب Lotto Million 2 بتاريخ 26 تشرين الأول، ليحصد جائزة المليون دولار. وأوضح الرجل، الذي اختار عدم هويته وسمّى نفسه "Happily Retired"، أنه لم يصدق النتيجة في البداية، واضطر إلى التحقق منها عبر تطبيق اليانصيب مرات عدة قبل أن يحجز موعداً في مركز الجوائز.

وأشار إلى أنه اتصل أولاً بصديق مقرّب، الذي بدوره لم يصدق ما حدث، فيما يخطط الفائز لاستخدام الأموال لشراء سيارة ميني فان والقيام برحلة إلى لاس .

وقال الفائز: "هذه الهدية المثالية للتقاعد... يمكنني أخيراً أن أرتاح".

كما سيحصل المتجر الذي باع التذكرة على مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار.