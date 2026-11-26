في مشهد غير مألوف، وصل حصان هارب إلى أحد فروع " " في ولاية فرجينيا الأميركية، قبل أن يتجوّل في شوارع المنطقة ويقود الشرطة في مطاردة انتهت بإعادته إلى صاحبه من دون إصابات.

وبحسب مجلة "People"، فإن الحصان، الذي يُدعى "رولو"، هرب في 17 تشرين الثاني من مركز Hickory Haven Equestrian في منطقة جنوب تشيسترفيلد، بعدما تمكّن من الزحف تحت سياج كهربائي.

وتلقت الشرطة بلاغاً عن وجود حصان في شارع Boulevard بمدينة كولونيال هايتس، قرب أحد فروع ماكدونالدز، حيث كان يتجوّل في المنطقة. وتدخل عناصر الشرطة ومراقبة الحيوانات، فيما انضم شرطيان من شرطة ولاية فرجينيا كانا في طريق عودتهما من العمل إلى عملية مطاردة الحصان.

وتتبّع العناصر "رولو" عبر عدد من الشوارع السكنية، قبل أن يتمكنوا من محاصرته بهدوء قرب ملعب Shepard Stadium، مستخدمين الحبال لإمساكه، بالتعاون مع فرق مراقبة الحيوانات.

وتمكّن العناصر من السيطرة على الحصان، فيما ساعد أحد الضباط في تهدئته قبل وصول مالكته Ashley Moyer، التي أعادته إلى الإسطبل.

وقالت مالكته إنها تلقت اتصالات في منتصف الليل، قبل أن يطرق أحد عناصر الشرطة باب منزلها لإبلاغها بهروب الحصان، مشيرة إلى أن "رولو" بدا وكأنه استمتع بجولته، إذ عاد إلى الإسطبل برفقة الشرطة.

ولفت مركز Hickory Haven Equestrian، في منشور، إلى أن الحصان التزم قواعد السير خلال جولته، حتى إنه توقف بالكامل عند إحدى إشارات التوقف.