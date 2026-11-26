بيعت نسخة "كاملة في علبتها" من لعبة الفيديو الشهيرة " بروز" الصادرة عام 1985 بمبلغ قياسي بلغ 96,875 دولاراً، في مزاد نظّمته دار "هيريتج أوكشنز"، بحسب وكالة " برس إنترناشونال".

وأوضحت الدار أن مزاد ألعاب الفيديو الذي أقامته يومي 20 و21 تشرين الثاني شهد بيع نسخة من الإصدار الأول للعبة، المخصصة لجهاز " إنترتينمنت سيستم"، تحمل ملصقاً غير لامع وحصلت على تقييم 9.0 من شركة "PSA"، لتحطّم رقمين قياسيين: أعلى سعر لنسخة من الإصدار الأول من "سوبر ماريو بروز"، وأعلى سعر لأي لعبة فيديو "كاملة في علبتها".

وقالت الدار في بيان: "وضع كاملة في علبتها يعني أن العلبة فُتحت واستُخدمت اللعبة، لكن العبوة لا تزال تحتفظ بالخرطوشة والدليل وكل ما كان مرفقاً بها عند بيعها في المتاجر".

نسخة مغلقة بـ131 ألفاً

وشهد المزاد أيضاً بيع نسخة غير مفتوحة من الإصدار الثاني للعبة، تحمل ملصقاً لامعاً وحصلت على تقييم 8.5، مقابل 131,250 دولاراً.

قسم ألعاب الفيديو في الدار ماسينغيل: "من المثير رؤية طلب هواة الجمع يواصل النمو على هذه الألعاب النادرة جداً من الجيل الأول لنينتندو. لا يمكن المبالغة في أهمية سوبر ماريو بروز بالنسبة لألعاب الأجهزة المنزلية، وهواة الجمع يدركون بوضوح مكانتها في تاريخ ألعاب الفيديو".