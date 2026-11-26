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أوقفت الشرطة الأميركية مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً، بعدما هدد والدته بالقتل وطاردها بمنشار كهربائي، إثر خلاف عائلي في مدينة ديلاند بولاية .وبحسب إفادة الشرطة، بدأ الخلاف على خلفية إخفاء المراهق مستحضرات تجميل عن والدته، التي قررت مصادرة جهاز الألعاب " " الخاص به، ما أثار غضبه ودفعه إلى تهديدها بمنشار كهربائي، كما هدد بإيذاء الحيوانات الأليفة للعائلة.وعمدت الأم إلى توثيق الحادثة بواسطة هاتفها المحمول، قبل أن تفرّ من المنزل وتستنجد بالشرطة، مؤكدة خلال التحقيقات أنها خشيت على حياتها.وأقرّ المراهق أمام المحققين بأنه استخدم المنشار لإخافة والدته وطاردها به، معترفاً بأنه أراد ضربها.وعلى إثر الحادثة، ألقت الشرطة القبض عليه ووجّهت إليه تهمة الاعتداء المشدّد باستخدام سلاح قاتل من دون نية القتل، وهي جناية من الدرجة الثالثة بموجب قانون ، قبل نقله إلى الأسرية التابع لمكتب شريف مقاطعة فولوسيا.