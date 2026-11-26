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بيعت لوحة للفنان الأميركي ، تعود إلى عام 1962، مقابل 9 ملايين و26 ألف دولار، خلال مزاد نظمته دار "كريستي" في مركز روكفلر بمدينة .وتحمل اللوحة عنوان "علبة حساء (نودلز الديك الرومي)"، وهي جزء من مجموعة فنية شهيرة رسم فيها وارهول علباً لأنواع مختلفة من الحساء.وتجاوز سعر بيع اللوحة تقديرات الخبراء التي تراوحت بين 6 و8 ملايين دولار، بعدما انطلقت المزايدات من 4 ملايين دولار.وتُعدّ مجموعة لوحات علب الحساء، التي عُرضت للمرة الأولى في عام 1962، من أبرز الأعمال المبكرة للفن الشعبي المعروف بـ"البوب آرت"، كما شكّلت محطة مهمة في المسيرة الفنية لوارهول.