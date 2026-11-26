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تحوّلت رحلة سياحية في إلى مأساة، بعدما هاجم قطيع من الأفيال مجموعة من السياح، ما أدى إلى مقتل سائح سويسري وإصابة آخرين، فيما نجا سائح بريطاني بعدما لجأ إلى جذع شجرة مجوّف.ووقع الحادث في 19 تشرين الثاني الجاري، عندما كانت مجموعة مؤلفة من ستة سياح برفقة مرشدين محليين في رحلة سير قرب جبل الكاميرون، قبل أن تصادف قطيعاً يضم نحو 15 فيلاً على أحد المسارات المؤدية إلى بحيرة قريبة.وبحسب تقارير إعلامية، هاجمت الأفيال أفراد المجموعة، ما دفعهم إلى الفرار في اتجاهات مختلفة، فيما لجأ السائح إلى منطقة كثيفة الأشجار واختبأ داخل جذع شجرة لمدة ساعتين، بينما كان يسمع صراخ رفاقه.وروى السائح أنه غادر مخبأه بعدما سمع أحد المرشدين ينادي أفراد المجموعة، لكنه عاد إليه لمدة نصف ساعة إضافية، قبل أن يخرج مجدداً بعد هدوء الأوضاع.أما السائح السويسري، فتوفي متأثراً بإصاباته خلال محاولة نقله إلى مكان آمن، فيما تلقى مصابون آخرون العلاج في المستشفى.ورجّح مسؤولون محليون أن تكون الأفيال قد هاجمت المجموعة لشعورها بالخطر على صغارها.وتُعدّ أفيال الغابات من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، نتيجة الصيد غير القانوني وتقلّص مساحات موائلها الطبيعية، ما يزيد من احتمالات المواجهات بينها وبين البشر.