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فتحت الفيدرالية الأميركية تحقيقاً في حادث سقوط طائرة مسيّرة تابعة لشركة "أمازون" فوق مرآب منزل في ، بعدما اصطدمت بكابل للألياف الضوئية إثر إتمام عملية توصيل.ووقع الحادث في 20 تشرين الثاني الجاري، عندما أوصلت الطائرة عبوة شامبو إلى أحد المنازل، قبل أن تصطدم بالكابل أثناء ارتفاعها، ما أدى إلى فقدان إحدى مراوحها واختلال توازنها وسقوطها فوق مرآب منزل مجاور.ولم يسفر الحادث عن إصابات، لكنه تسبب بأضرار في سقف المرآب، فيما اضطرت شركة الكهرباء المحلية إلى قطع مؤقتاً لإزالة الطائرة العالقة بين الأسلاك.من جهتها، أكدت "أمازون" فتح تحقيق في الحادث، مشددة على أن مثل هذه الوقائع نادرة للغاية، ومبدية استعدادها للمساعدة في إصلاح الأضرار.ويأتي الحادث بالتزامن مع توسّع الشركة في تقديم خدمات التوصيل باستخدام الطائرات المسيّرة في .