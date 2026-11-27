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وبين كانون الأول 1917 وتشرين الأول 1918، كتب المدفعجي ويلي ويبّر (Willie Webber) أكثر من 100 رسالة إلى زوجته غلاديس، التي لم يمضِ على زواجهما سوى نحو 10 أشهر، عبّر فيها عن حبه لها وعن أحلامه بالعودة إلى المنزل والعيش معها.وكان ويبّر، الذي خدم في وحدة المدفعية الملكية ، قد تزوج غلاديس في سانت إدوارد في ويلز في كانون الأول 1917، قبل أن يعود إلى الغربية في . وضمّت رسائله كلمات عاطفية ورسائل أمل، كما أرسل إليها أزهاراً مضغوطة، ووقّع بعض رسائله بعبارة "زوجك المخلص وحبيبك، ويلي".لكن حلمه بالعودة إليها لم يتحقق. ففي تشرين الأول 1918، وقبل نحو أربعة أسابيع من انتهاء الحرب العالمية الأولى، قُتل ويبّر عن عمر 25 عاماً إثر حادث ناجم عن ارتداد مدفع.ولم يكن للزوجين أطفال، ومع مرور السنوات، باتت قصتهما مهددة بالنسيان، إلى أن ظهرت الرسائل في مزاد إلكتروني عام 2025.وكان آندي غارنر، وهو ميكانيكي من مدينة نورويتش البريطانية يجمع رسائل الجنود خلال الحروب ويعمل على توثيقها ونشرها، قد اشترى المجموعة مقابل 351.51 جنيه إسترليني. وقال إنه تأثر بشدة برسائل ويبّر، وبإصراره على العودة إلى زوجته رغم الظروف التي كان يعيشها في الجبهة.وفي خطوة غير متوقعة، قرر كيث بودجن، الذي باع الرسائل في المزاد، إعادة المبلغ إلى غارنر، بعدما شعر بأن الرسائل يجب أن تبقى معه. وتعاون الرجلان لاحقاً لإحياء ذكرى الجندي وزوجته في البلدة التي تزوجا فيها.وتمكّن داعمون، خلال نحو أسبوعين ونصف الأسبوع، من جمع 1600 جنيه إسترليني لإنشاء مقعد تذكاري في كنيسة سانت إدوارد، فيما شارك أفراد من المجتمع المحلي في تنظيم مراسم تكريم، بمشاركة عازف بوق ومجموعة من قارعي الأجراس، ودعم من جمعية المحاربين القدامى البريطانية.وأشار إيان فيرغسون، من الجمعية الملكية البريطانية، إلى أن ويبّر لم يكن قد كرّم على نصب تذكاري في بلدته أو في مكان زواجه، معتبراً أن المبادرة تمثل فرصة مناسبة لإحياء ذكراه.أما راشيل ستورر، كاهنة كنيسة سانت إدوارد، فقالت إن القصة بدأت برسائل اشتراها غارنر في مزاد، مضيفة: "في نهاية المطاف، إنها ".وبعد أكثر من قرن على كتابتها، أعادت الرسائل قصة ويلي وغلاديس إلى ذاكرة المجتمع، بفضل مبادرة رجلين قررا ألا تُنسى. (people)