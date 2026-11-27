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وكان جايس هاريك قد خطّط لطلب يد حبيبته زوي ماتينسون عند غروب الشمس على شاطئ كالافيا في مدينة سان كليمنتي، 15 تشرين الثاني. لكن موجة قوية باغتت بعد ، وأطاحت بعلبة الخاتم من يد هاريك، الذي كان يحاول رفع خطيبته لتفادي المياه المتدفقة.وأوضح هاريك، في حديث نقلته وسائل إعلام أميركية، أنه كان يحاول حماية خطيبته من الموجة، فيما كانت الهواتف والمحفظة والمفاتيح بحوزته أيضاً، ولم يتمكن من الاحتفاظ بعلبة الخاتم، التي جرفتها المياه.وسرعان ما أدرك الثنائي أن الخاتم اختفى، لتتحول اللحظات التالية إلى عملية بحث شارك فيها عدد من رواد الشاطئ، بعدما حاولوا العثور عليه في المياه وعلى الرمال، من دون نتيجة.كما انضم أشخاص يستخدمون أجهزة كشف إلى عمليات البحث، فيما أثارت الحادثة تفاعلاً على ، بعد نشر هاريك مقطعاً يوثّق ما حصل، واصفاً التجربة بأنها "أفضل وأسوأ لحظة" في حياته.ولم يفقد هاريك الأمل في العثور على الخاتم، إذ أعلن أن غواصين سيشاركون في البحث، كما أبدى استعداده لمكافأة من يتمكن من استعادته.ورغم خسارة الخاتم، قال هاريك إن الأهم بالنسبة إليه هو سلامة خطيبته، معتبراً أن ما حدث لا يغيّر من قيمة اللحظة التي جمعتهما، وأنه ممتن لكونها لم تتعرض للأذى.