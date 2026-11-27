لقيت امرأة أميركية حتفها في حادث غريب بمطار في ولاية ألاسكا، بعد اصطدامها بمروحة طائرة صغيرة، بحسب مجلة "بيبول".

وأوضحت شرطة ولاية ألاسكا، في بيان الأربعاء 25 تشرين الثاني، أن كريستينا (38 عاماً)، المقيمة في مدينة واسيلا، توفيت بعد ملامستها مروحة طائرة في مطار "بيغ ليك"، مشيرة إلى أنها أُبلغت بالحادث قبيل الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 24 تشرين الثاني بالتوقيت المحلي.

وكانت بليك تقود سيارة على ممر تحرك الطائرات حين هبطت طائرة من طراز "تايلوركرافت F19" في ، وتوقفت أثناء انتقالها من المدرج إلى الممر في انتظار أن تُبعد بليك سيارتها. وقالت الشرطة: "بينما كانت الطائرة متوقفة بانتظار ابتعاد السيارة عن الممر، نزلت بليك من السيارة، واقتربت من الطائرة التي كان محركها يعمل، ومشت نحو مروحتها".

وحاول المسعفون إنقاذها، لكنها فارقت الحياة في المكان، فيما أُبلغ لسلامة النقل بالحادث، ونُقلت جثتها إلى مكتب الطبيب الشرعي للولاية لتشريحها، وأُبلغت عائلتها بالوفاة. ولم يُصب الطيار بأذى.

وأكد نائب مفوض إدارة السلامة العامة في ألاسكا بالوكالة ماكدانيال أن السلطات لا تعتقد أن بليك تعمّدت التوجه نحو المروحة، موضحاً أنها أشارت بيدها نحو الطائرة قبل أن تمشي باتجاهها، وأنه لا توجد صلة ظاهرة بينها وبين الطيار أو الطائرة أو المطار.

وأضاف: "ستحدد شرطة الولاية، بالتنسيق مع مكتب الطبيب الشرعي، سبب الوفاة وطريقتها، وهدفنا معرفة ما إذا كان أي قانون جنائي قد انتُهك وأسهم في وفاتها"، مشيراً إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية قد يدرسان ما إذا كان للمطار أو تصرفات الطيار أو الطائرة دور في الحادث. (people)