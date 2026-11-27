قُتلت فتاة إيرانية تبلغ 14 عاماً على يد زوجها، بعد أيام قليلة من ولادة طفلها الأول، في حادثة أعادت تسليط الضوء على زواج القاصرات والعنف الأسري في .

وبحسب تقرير لصحيفة " ميل"، وقعت الجريمة في 6 تشرين الثاني الجاري، داخل منزل الفتاة سوغاند مشتاركي في قرية سلطان آباد، التابعة لمقاطعة أرزوييه بمحافظة كرمان، إثر اعتداء عنيف من زوجها.

وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن الفتاة تزوجت قسراً في سن الـ13، وأنجبت طفلها الأول قبل أيام من مقتلها. وكانت قد نجت، قبل الولادة، من حادث تعرضت له سيارة الإسعاف التي نقلتها من أرزوييه إلى بافت، حيث وضعت مولودها لاحقاً.

وتشير تقارير إلى أن الجريمة وقعت بعدما طلبت الفتاة من زوجها زيارة عائلتها، ما أدى إلى خلاف بينهما انتهى بمقتلها.

وأعلنت السلطات اعتقال الزوج في مدينة كرمان، فيما برر فعلته بوجود خلافات عائلية، من دون الكشف في البداية عن هوية الضحية أو المتهم.

وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على مخاطر زواج القاصرات والعنف ضد إيران، وسط تقارير حقوقية توثق جرائم قتل ترتكب بحق النساء والفتيات على يد أفراد من عائلاتهن أو أشخاص تربطهن بهم علاقات وثيقة.

ووفقاً لمنظمة "هنغاو"، فقد وثّقت 159 حالة قتل لنساء في إيران بين 25 تشرين الثاني 2025 و24 تشرين الثاني 2026، بينها 23 جريمة صنفتها ضمن جرائم القتل المرتبطة بما يسمى "الشرف".