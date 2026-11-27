عاد نفق جبل الوحش في ولاية شرقي إلى دائرة الاهتمام على ، عقب إعلان السلطات إغلاقه مجدداً وبشكل مؤقت لإجراء أعمال صيانة.

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ويُعد النفق الأطول في الجزائر، إذ يبلغ طوله نحو كيلومترين، واشتهر باسمه الغريب الذي ألهم سائقي السيارات عبارات طريفة أثناء عبوره، مثل "أنا في بطن الوحش" و"دخلت الآن جوف الوحش".

وتعود تسمية النفق إلى جبل الوحش، الذي ارتبط تاريخياً بوجود حيوانات مفترسة في المنطقة، بينها الأسود والنمور، بحسب روايات باحثين محليين. ورغم اختفاء تلك الحيوانات، تحولت المنطقة اليوم إلى وجهة يقصدها السكان والعائلات للتنزه وسط الطبيعة.

لكن قصة النفق لا تقتصر على اسمه، إذ سبق أن شهد حادثة خطيرة في كانون الثاني 2014، حين تعرض لانهيار أرضي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من افتتاحه، ما أدى إلى تضرر الأنبوب الأيسر وإلحاق أضرار بالأنبوب الأيمن.

ولم يسفر الانهيار حينها عن خسائر بشرية، إلا أن أعمال إعادة التأهيل استغرقت سنوات، قبل إعادة افتتاح الأنبوب الأيسر في 2024، لتبقى حكاية النفق مع الإغلاقات المتكررة حاضرة في ذاكرة سكان المنطقة.

ومع إعلان الإغلاق الجديد، انتشرت تعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب المدون ربيع جمعة على " ": "افتح يا سمسم.. أغلق يا سمسوم"، فيما شبّه أحد سكان قسنطينة ما يحدث للنفق بما جرى في ، وعلّق محمد خنشلي قائلاً: "نفق جبل الوحش.. إن ما نحبوش... نخاف منو".

ولا تزال طبيعة أعمال الصيانة الجديدة غير واضحة، سواء كانت دورية وبسيطة ولا تستغرق وقتاً طويلاً، أم أنها مرتبطة بمخاوف من تكرار سيناريو الانهيار الذي شهده النفق عام 2014.