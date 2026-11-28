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كشفت عن أرقام مقلقة بشأن انتشار زواج الأطفال والزواج القسري حول العالم، مشيرة إلى أن نحو 12 مليون فتاة يتزوجن سنوياً قبل بلوغ سن الـ18، رغم الجهود الدولية الرامية إلى على هذه الممارسات.وبحسب تقرير أممي صدر بمناسبة للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، الذي يصادف 27 تشرين الثاني من كل عام، فإن نحو 650 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة تزوجن قبل بلوغ سن الرشد.وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22 مليون شخص يعيشون في زيجات قسرية حول العالم، تشكل النساء والفتيات أكثر من ثلثيهم.وحذرت الأمم المتحدة من أن الزواج المبكر والقسري يحرم ملايين الفتيات من استكمال تعليمهن وتحقيق استقلالهن الاقتصادي، فضلاً عن تداعياته السلبية على صحتهن الجسدية والنفسية، وزيادة مخاطر تعرضهن للعنف الجنسي والاستغلال.ومع اقتراب عام 2030، الموعد المحدد ضمن أهداف التنمية المستدامة للقضاء على هذه الممارسات، دعت المنظمة الدولية إلى تكثيف الجهود لمعالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في استمرارها، وتعزيز التشريعات التي تكفل حماية الفتيات.كما شددت على ضرورة توسيع فرص حصول الفتيات على التعليم والخدمات الصحية، وتوفير الدعم للضحايا والناجيات، وتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات لضمان حق النساء والفتيات في اتخاذ قراراتهن بعيداً عن الضغوط والإكراه.