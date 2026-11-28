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شهدت شرقي حفل زفاف ضخماً لابنة السياسي أنانت سينغ، استقطب أكثر من 400 ألف مدعو، وتسبب باختناقات مرورية غير مسبوقة في المنطقة.وحرص سينغ على تنظيم حفل زفاف ابنته بصورة استثنائية، موجهاً الدعوات إلى سكان قرى بأكملها، إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية بارزة.وبحسب ، استعان منظمو الحفل بنحو 500 طاهٍ لإعداد وجبات الضيوف، التي تضمنت أطعمة نباتية ونحو 500 ألف قطعة من الحلويات والمعجنات.وتسبب الإقبال الكبير على الحفل بازدحام مروري خانق في محيط قرية نادوان، مسقط رأس سينغ، ما دفع أحد المسؤولين المحليين إلى ترك سيارته والاستعانة بجرار زراعي للوصول إلى مكان الاحتفال عبر الحقول.كما جرى تجهيز 5 مهابط للطائرات المروحية لاستقبال الضيوف القادمين جواً، فيما اعتلى مئات الأشخاص الأشجار وأبراج الكهرباء لمتابعة الاحتفالات.واضطر المنظمون إلى إلغاء سباق كان مقرراً بمشاركة 200 حصان، بعدما تجاوزت أعداد الحاضرين قدرتهم على تنظيم الفعالية.ويأتي هذا الحفل في وقت تشهد فيه الهند تنظيم أكثر من 10 ملايين حفل زفاف سنوياً، ضمن قطاع تُقدّر إيراداته بما بين 40 و50 مليار دولار سنوياً.