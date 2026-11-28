في 28 تشرين الثاني عام 1520، دخل المستكشف البرتغالي
فرناندو ماجلان المحيط الهادئ
، بعدما نجح في عبور المضيق الواقع عند الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية، والذي يحمل اسمه حتى اليوم، في واحدة من أبرز الرحلات البحرية في التاريخ.
وانطلقت رحلة ماجلان من مدينة إشبيلية الإسبانية
في آب عام 1519، على رأس أسطول يضم خمس سفن و237 بحاراً، بهدف الوصول إلى جزر التوابل في آسيا
عبر الإبحار غرباً.
وواجه الأسطول تحديات عديدة، أبرزها تمرد بعض البحارة وانتشار الأمراض والظروف الجوية القاسية، قبل العثور على الممر البحري الذي يربط المحيط الأطلسي
بالمحيط الهادئ.
واستغرق عبور المضيق، البالغ طوله نحو 611 كيلومتراً، 38 يوماً، ليشكل إنجازاً مهّد لأول رحلة بحرية حول العالم، علماً بأن الممر كان معروفاً لدى السكان الأصليين قبل وصول الأوروبيين
إليه.
لكن ماجلان لم يتمكن من إكمال رحلته، إذ قُتل عام 1521 خلال معركة مع سكان جزيرة
ماكتان في الفلبين، فيما واصل بقية أفراد بعثته الرحلة.
وبعد مرور 506 أعوام على عبوره، لا يزال مضيق ماجلان يمثل محطة بارزة في تاريخ الملاحة والاستكشافات الجغرافية، بعدما ساهم في تغيير طرق التجارة البحرية وفهم الأوروبيين لجغرافيا العالم.