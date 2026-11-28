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في 28 تشرين الثاني عام 1520، دخل المستكشف فرناندو ماجلان ، بعدما نجح في عبور المضيق الواقع عند الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية، والذي يحمل اسمه حتى اليوم، في واحدة من أبرز الرحلات البحرية في التاريخ.وانطلقت رحلة ماجلان من مدينة إشبيلية في آب عام 1519، على رأس أسطول يضم خمس سفن و237 بحاراً، بهدف الوصول إلى جزر التوابل في عبر الإبحار غرباً.وواجه الأسطول تحديات عديدة، أبرزها تمرد بعض البحارة وانتشار الأمراض والظروف الجوية القاسية، قبل العثور على الممر البحري الذي يربط المحيط بالمحيط الهادئ.واستغرق عبور المضيق، البالغ طوله نحو 611 كيلومتراً، 38 يوماً، ليشكل إنجازاً مهّد لأول رحلة بحرية حول العالم، علماً بأن الممر كان معروفاً لدى السكان الأصليين قبل وصول إليه.لكن ماجلان لم يتمكن من إكمال رحلته، إذ قُتل عام 1521 خلال معركة مع سكان ماكتان في الفلبين، فيما واصل بقية أفراد بعثته الرحلة.وبعد مرور 506 أعوام على عبوره، لا يزال مضيق ماجلان يمثل محطة بارزة في تاريخ الملاحة والاستكشافات الجغرافية، بعدما ساهم في تغيير طرق التجارة البحرية وفهم الأوروبيين لجغرافيا العالم.