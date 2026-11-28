في مشهد صادم خلال استعراض للسيارات في ، اصطدمت سيارة يقودها رجل بزوجته أثناء تنفيذ مناورة "دريفت" عالية السرعة، فيما كانت المرأة تصوّر قرب المسار، قبل أن تسقط أرضاً أمام الحاضرين.

ووقع الحادث في 22 تشرين الثاني، خلال مهرجان CAMCREM Motor Rock السادس في مدينة إينهماس البرازيلية، حين كانت جيزيل سوجيموتو (46 عاماً) تصوّر زوجها ماساتوشي سوجيموتو أثناء استعراضه بسيارته على المسار .

وأظهر مقطع فيديو السيارة وهي تصطدم بالمرأة، بعدما ضربها الجزء الخلفي منها ودفعها إلى الخلف، لتسقط على الأرض، وسط صرخات الحاضرين الذين سارعوا إلى مساعدتها.

ورغم إصابتها في رأسها وخدش في مرفقها، تمكنت جيزيل من النهوض بعد الحادث، ولم تستدعِ حالتها نقلها إلى المستشفى أو تلقي علاج طبي. وأكد منظمو المهرجان أنها عادت إلى منزلها وهي بخير.

وقالت جيزيل إنها اعتادت تصوير عروض زوجها، وإنها تتحمل مسؤولية وقوفها في مكان قريب من المسار، مشيرة إلى أنها كان ينبغي أن تنتقل إلى حافته لمواصلة التصوير، ولم يكن قد وقع حادث مماثل خلال مشاركتهما في عروض سابقة.

ولم يقتصر المهرجان، الذي أقيم بين 20 و22 تشرين الثاني وشهد حضور نحو 15 ألف شخص، على حادث الاصطدام، إذ شهد أيضاً انفجاراً في محرك سيارة أدى إلى إصابة أربعة رجال بحروق، اثنان منهم تعرضا لإصابات خطيرة ونقلا إلى المستشفى.

وبحسب التقارير، وقع الانفجار بعدما استُخدم بدلاً من المياه لتبريد المحرك، فيما أعلن منظمو المهرجان استعدادهم للتعاون مع السلطات المحلية ومساعدة عائلات المصابين، مؤكدين فتح تحقيق في الحوادث التي شهدها الحدث.