بعد عام على اختفائه في منطقة جبلية وغابات بولاية فرجينيا الأميركية، لا يزال البحث مستمراً عن مدرب السابق في مدرسة "Union " تورنر، المطلوب بموجب عشرة مذكرات توقيف تتعلق بحيازة مواد إباحية للأطفال واستدراج قاصر عبر الإنترنت.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "People"، اختفى تورنر في 20 تشرين الثاني 2025، بعدما دخل منطقة كثيفة الأشجار وجبلية في فرجينيا، فيما لم تسجل السلطات أي مشاهدة موثوقة له منذ ذلك الحين، رغم عمليات البحث والتحقيق المستمرة.

وكانت شرطة ولاية فرجينيا قد أصدرت مذكرات توقيف بحقه تتضمن خمس تهم بحيازة مواد إباحية للأطفال، وخمس تهم باستخدام جهاز إلكتروني لاستدراج قاصر، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وأفادت السلطات بأن عمليات البحث شملت فرق الإنقاذ، والطائرات المسيّرة، وكلاب التتبع، إلى جانب التنسيق مع جهات أمنية محلية وفيدرالية. كما تلقت الشرطة مئات البلاغات والمعلومات، لكنها لم تؤدِ إلى تحديد مكانه أو العثور على دليل موثوق بشأن تحركاته.

ولا تزال خدمة المارشالات الأميركية تعرض مكافأة تبلغ 5 آلاف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان تورنر.

وكان محامي عائلة تورنر قد قال في وقت سابق إن موكله دخل منطقة جبلية كثيفة الأشجار حاملاً سلاحاً، فيما أكدت العائلة تعاونها مع السلطات في جهود البحث، ونفت مساعدته على الهرب.

وتواصل شرطة ولاية فرجينيا والجهات الفيدرالية متابعة القضية، في ظل عدم التوصل إلى أي خيط حاسم بشأن مكان وجوده، بعد مرور عام على اختفائه.