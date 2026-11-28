لقي شاب أميركي يبلغ 23 عاماً حتفه، صباح عيد الشكر، بعدما انطلقت رصاصة من مسدس نصف آلي محشو كان يتعامل معه داخل منزله في ولاية أوهايو، فأصابته في رأسه، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة مدينة فيرميليون إن جادن فراي كان داخل منزله في شارع ، عندما وقع الحادث قبل الساعة 11:30 من صباح الخميس 26 تشرين الثاني. وتلقت السلطات اتصالاً طارئاً أفاد بوقوع إطلاق نار عرضي، فتوجهت الشرطة والمسعفون إلى المكان، حيث أُعلن عن وفاة الشاب في موقع الحادث.

وأوضحت الشرطة أن فراي كان يتعامل مع مسدس نصف آلي محشو عندما انطلقت منه رصاصة وأصابته في رأسه. وكان يقيم مع أحد أفراد عائلته، فيما كان صديق للعائلة موجوداً خلال وقوع الحادث.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن إطلاق النار وقع عن طريق الخطأ، مؤكدة عدم وجود اتهامات جنائية معلّقة بحق أي شخص حتى الآن، فيما لا يزال التحقيق مستمراً بمشاركة في مقاطعة .

وأعرب رئيس شرطة فيرميليون سكوت هولمز عن تعازي الجهاز لعائلة فراي وأصدقائه، من دون تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث. (people)