لم تتخلَّ الكلبة "هولي" عن صاحبها بعدما سقط فاقداً للوعي خلال نزهة صباحية في مدينة برمنغهام ، بل راحت تركض مراراً نحو ممر قريب بحثاً عمّن يساعده، إلى أن نجحت في لفت انتباه أحد المارة الذي تبعها وعثر المصاب، قبل إبلاغ .

وبفضل هذا التصرف، نالت "هولي"، وهي كلبة من فصيلة جاك راسل تبلغ سبع سنوات، من الجمعية الشعبية لمستوصف الحيوانات المريضة (PDSA)، في 27 تشرين الثاني، تقديراً لشجاعتها ومساهمتها في إنقاذ حياة صاحبها. ويُعد هذا الوسام من أرفع التكريمات الممنوحة للحيوانات في ، ويُشبَّه بوسام كروس المخصص لأعمال الشجاعة الاستثنائية.

حادث في ظروف خطرة

وتعود الحادثة إلى 3 كانون الثاني 2026، عندما كانت "هولي" في نزهتها الصباحية المعتادة برفقة صاحبها نايجل واثمور. وخلال سيرهما، تعرّض واثمور لسقوط قوي داخل ممر ضيق، ما أدى إلى فقدانه الوعي.

وزادت الظروف المحيطة من خطورة الحادث، إذ كانت درجات الحرارة متدنية جداً، فيما يقع الممر في منطقة هادئة لا تسمح الرؤية المحدودة عند مدخليه بملاحظة شخص ملقى على الأرض بسهولة، ما كان قد يترك الرجل مصاباً لساعات من دون أن ينتبه إليه أحد.

لكن "هولي" أخذت تتنقل مراراً بين الممر وطريق قريب، محاولة دفع أحد المارة إلى اللحاق بها. ووفق بيان للجمعية، نجحت في مسعاها بعدما أثار سلوكها انتباه أحد السكان المحليين، الذي تبعها حتى عثر على واثمور مصاباً.

وعلى الفور، جرى الاتصال بخدمات الطوارئ، فيما بقي إلى جانب الكلبة وصاحبها إلى حين وصول سيارة الإسعاف.

ونُقل واثمور إلى المستشفى، حيث شخّص الأطباء إصابته بارتجاج في الدماغ. وأفاد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأنه تعرض أيضاً لكسور في الأضلاع، وإصابة في الكتف والرأس، وفقدان للدم، قبل أن يتبين لاحقاً أن الحادث أثر كذلك في قلبه.

ولم يتذكر واثمور تفاصيل ما جرى بعد دخوله الممر، وقال إنه لم يستعد وعيه بتسلسل الأحداث إلا عندما وجد نفسه داخل سيارة الإسعاف برفقة زوجته لورا.

وعن تصرف كلبته، قال: "لا بد أنها كانت شديدة التوتر، لكنها لم تستسلم أبداً"، واصفاً إياها بأنها حاميته، وأضاف: "إنها حقاً ملاكي الحارس".

وفاء خلال فترة التعافي

ولم تقتصر عناية "هولي" بصاحبها على يوم الحادث، إذ أشار الملف الذي أُعدّ لتكريمها إلى أنها بقيت حريصة على حمايته خلال فترة تعافيه. وكانت العائلة قد فقدت كلباً آخر قبل الحادث بأسابيع قليلة.

وشاركت "هولي" في حفل جوائز الحيوانات التابع للجمعية، الذي أقيم في في 27 تشرين الثاني، إلى جانب كلبين آخرين جرى تكريمهما.

واستُحدثت الميدالية الذهبية للجمعية عام 2002، لتكريم الحيوانات التي تظهر شجاعة استثنائية وتساهم في إنقاذ حياة البشر في ظروف مدنية خطرة. ومع منحها لـ"هولي"، ارتفع عدد الحيوانات التي حصلت على هذا الوسام إلى 32.

وأشادت المديرة العامة للجمعية، جان ماكلولين، بشجاعة الكلبة ووفائها وغريزتها، معتبرة أنها تستحق هذا التكريم.