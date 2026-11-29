بعد خمس المحاولات لإيصال لوحة رسمها بيده إلى ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تلقّى مقيم في الإمارة تفاعلاً غير متوقع من الشيخ، بعدما علّق الأخير برمز الأيدي المضمومة على مقطع فيديو نشره الرجل عبر "إنستغرام"، في خطوة أعادت إليه الأمل بلقائه وتسليمه العمل الفني شخصياً.

وكان محمد مفيز قد اصطحب اللوحة المرسومة بقلم الرصاص إلى فعالية "دبي ران" في 22 تشرين الثاني، لقاء ولي وإهدائه إياها، نظراً إلى مشاركته المعتادة في هذا الحدث، لكنه لم يتمكن من مقابلته في ذلك اليوم.

خمس سنوات من المحاولات

وفي مقطع الفيديو، عرض مفيز اللوحة التي أنجزها قبل خمس سنوات، وروى محاولاته المتكررة لإيصالها إلى الشيخ حمدان، موضحاً أنه سعى إلى ذلك عبر وسائل مختلفة، من بينها إرسال رسائل إلكترونية، من دون أن تتاح له فرصة تقديمها بنفسه.

وقال إنه ظل يأمل في أن تصل إليه اللوحة، مشيراً إلى أنه اصطحبها معه إلى فعالية "دبي ران" هذا العام، لكنه لم يتمكن من لقاء ولي العهد، الذي اعتاد حضورها.

ودعا مفيز مستخدمي إلى الإشارة إلى حساب الشيخ حمدان في التعليقات، ومساعدته على إيصال الفيديو إليه، معرباً عن أمله في أن يشاهده ولي العهد وأن يتمكن يوماً من لقائه وتسليمه اللوحة.

وبعد نشر الفيديو، تفاعل الشيخ حمدان معه عبر تعليق اقتصر على رمز الأيدي المضمومة، في أول استجابة تلفت الانتباه إلى محاولات مفيز المستمرة منذ خمس سنوات. ولم يلتقِ الرجل العهد حتى الآن، كما لم يسلّمه اللوحة، لكن التعليق شكّل محطة مهمة في مسعاه.

أكثر من 310 آلاف مشارك في "دبي ران"

وبحسب وكالة أنباء "وام"، شارك أكثر من 310 آلاف شخص في نسخة هذا العام من فعالية "دبي ران"، التي أُقيمت على شارع الشيخ زايد، ضمن "تحدي دبي للياقة".

وكان الشيخ حمدان قد أطلق التحدي عام 2017، بهدف تشجيع السكان على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً. وأُتيح للمشاركين بين مسارين للجري، بطول 5 كيلومترات و10 كيلومترات. (news18)