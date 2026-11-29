أثار طبيب جدلاً واسعاً بعدما دافع عن مقترح يسمح بتوسيع نطاق المساعدة الطبية على الموت ليشمل بعض الأطفال حديثي الولادة المصابين بأمراض خطيرة، في طرح أعاد إلى الواجهة نقاشاً أخلاقياً وطبيّاً يتناوله مسلسل "عنبر الموت" للفنانة ، وفقاً لصحيفة " بوست".

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وجاء موقف الطبيب نود خلال جلسة برلمانية عُقدت في العاصمة في 23 تشرين الثاني الجاري، رداً على أسئلة النائب المحافظ أندرو لوتون بشأن توصية سبق أن قدمها عام 2022، واقترح فيها إتاحة هذا الإجراء للرضع الذين يعانون حالات صحية تهدد حياتهم.

وسأل لوتون الطبيب عما إذا كان لا يزال يؤيد السماح بالموت بمساعدة طبية للأطفال منذ الولادة وحتى عمر السنة، ما دفع نود إلى الضحك، قبل أن يعتذر لاحقاً عن رد فعله، مع تمسكه بموقفه. وأوضح أن حديثه يتعلق بحالات لا يمكن أن تستمر فيها الحياة، مثل ولادة طفل من دون دماغ.

وادعى نود أن أمهات في مقاطعة كيبيك طلبن اتخاذ هذا القرار نيابة عن أطفالهن، بسبب معاناتهن من مشاهدة مواليدهن في أوضاع صحية ميؤوس منها.

وتناولت الجلسة أيضاً إمكانية تنفيذ إجراءات الموت بمساعدة طبية بحق مرضى فقدوا القدرة على تأكيد موافقتهم بعد توقيع توجيهات مسبقة، وأقر الطبيب بأن المريض قد لا يكون مدركاً لسبب تلقيه الحقنة.

كما أثار النائب مقترحاً سابقاً نُسب إلى نود، يقضي بوضع مادة مميتة في كوب عصير لتفادي مقاومة بعض المرضى، بحسب ما نقله "تحالف منع الموت الرحيم"، إلا أن الطبيب أكد أنه لم ينفذ هذا الأمر مطلقاً.

يُشار إلى أن أقرت الطبية على الموت عام 2016، فيما دخل قانون مماثل حيز التنفيذ في الأميركية في آب 2026، ويشترط التشريعان أن يكون المستفيد قد بلغ 18 عاماً على الأقل.