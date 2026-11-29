شهدت محافظة جنوبي مصر، جريمة مأساوية أودت بحياة طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها، إثر تعرضها لاعتداءات متكررة داخل منزل سيدة كانت تتولى رعايتها مؤقتاً، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابة خطيرة في الرأس.

وكشفت التحقيقات الأولية أن معاناة الطفلة من التبول اللاإرادي كانت وراء تعنيفها والاعتداء عليها، ما أدى إلى إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في المخ.

وبدأت الواقعة ببلاغ تلقته عن وصول الطفلة إلى المستشفى وهي تعاني من كدمات وسحجات في أنحاء جسدها ورأسها، إلى جانب آثار حروق وعض، قبل وفاتها أثناء محاولات إنقاذها.

وأظهرت التحريات أن الطفلة كانت تقيم لدى سيدة تبلغ 28 عاماً، تولت رعايتها بناءً على طلب والدتها، التي كانت تقضي فترة احتجاز في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة قضية مخدرات، نظراً لعلاقة الصداقة التي تربط المرأتين.

وفي البداية، زعمت المتهمة أن الطفلة سقطت على درج المنزل أثناء اللعب، إلا أن تعدد الإصابات وآثار الاعتداء على جسدها أثارا الشكوك حول روايتها.

وبحسب محضر الشرطة، اعترفت السيدة بضرب الطفلة في مناسبات سابقة بسبب التبول اللاإرادي، كما أقرت بإلقائها أرضاً يوم الحادثة، ما تسبب بارتطام رأسها وإصابتها إصابة قاتلة.

من جهتها، اتهمت جدة الطفلة لجهة والدتها السيدة بالتعدي على حفيدتها والتسبب في وفاتها.

وأثبت تقرير ، بعد تشريح الجثمان، أن سبب الوفاة يعود إلى كسر في الجمجمة ونزيف داخلي في المخ.

وعلى إثر ذلك، جرى التحفظ على المتهمة، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد تفاصيل الاعتداءات التي تعرضت لها الطفلة.