فيديو
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
06-10-2025
|
14:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي المعاون في
قوى الأمن الداخلي
"م.ج." من مفرزة استقصاء
جبل لبنان
، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال إشكال وقع بين عددٍ من الأشخاص قرب فندق "
غولدن
بلازا" على
طريق المطار
.
وذكرت المعلومات أن العنصر الضحية كان متواجداً داخل شقة قريبة من مكان الإشكال، وما إن سمع إطلاق نار حتى خرج إلى النافذة ليرى ما يحصل، فأصيبَ برصاصة أدت إلى وفاته على الفور.
قوى الأمن الداخلي
جبل لبنان
المطار
غولدن
