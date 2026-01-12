تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
القصيفي زار رئيسة مركز الرعاية الصحية الأولية – بلدية الحازمية وهذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
12-01-2026 | 07:55
زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيسة مركز الرعاية الصحية الاوليّة – بلدية الحازمية الدكتورة ناديا الاسمر، وجال على أقسام المركز الذي يقدم الخدمات الصحية بالاختصاصات كافة وبالاسعار المخفضة المعتمدة من وزارة الصحة.

واتفق مع الدكتورة الاسمر ان يكون أحد المراكز الصحية المعتمدة من منتسبي النقابة ليفيدوا من خدماته، خصوصاً أولئك غير المشمولين بأي ضمان صحي.

وتم الاتفاق ، وفق بيان،على ان يفيد المنتسبون الى النقابة من جميع الخدمات في مجالات الصحة العامة للاختصاصات الطبية كافة، وطب الاسنان، طب العيون، والطب النفسي، والفحوصات المخبرية، والصور الصوتية. كما الافادة من الحملات الصحية الدورية المتخصصة . ويتعين على الزميلات والزملاء الراغبين في الافادة من خدمات المركز الاتصال مسبقاً لحجز الموعد، كما يطلب منهم ابراز البطاقة النقابية بغرض المتابعة (ابتداء من 2026). والاتصال على الرقم 454153/05 – 453671/05. وستنشر التفاصيل والتسعيرة على مجموعة نقابة المحررين.

وشكر النقيب القصيفي الدكتورة الاسمر على تجاوبها، داعياً الزميلات والزملاء الى الافادة من تقديمات المركز وخدماته. وهي تقديمات وخدمات نوعيّة بالاسعار المحددة من الوزارة ومتمنياً قيام تعاون مثمر بين النقابة والمركز.

وطلب البيان، ولمزيد من المعلومات والايضاح الاتصال بعضو النقابة الزميلة ايناس مخايل على الرقم 687468/03 .
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24