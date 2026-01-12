القصيفي زار رئيسة مركز الرعاية الصحية الأولية – بلدية الحازمية وهذا ما تم الاتفاق عليه

زار نقيب محرري القصيفي، رئيسة الصحية الاوليّة – بلدية الحازمية الدكتورة ناديا الاسمر، وجال على أقسام المركز الذي يقدم بالاختصاصات كافة وبالاسعار المخفضة المعتمدة من .



واتفق مع الدكتورة الاسمر ان يكون أحد المراكز الصحية المعتمدة من منتسبي النقابة ليفيدوا من خدماته، خصوصاً أولئك غير المشمولين بأي ضمان صحي.



وتم الاتفاق ، وفق بيان،على ان يفيد المنتسبون الى النقابة من جميع الخدمات في مجالات الصحة العامة للاختصاصات الطبية كافة، وطب الاسنان، طب العيون، والطب النفسي، والفحوصات المخبرية، والصور الصوتية. كما الافادة من الحملات الصحية الدورية المتخصصة . ويتعين على الزميلات والزملاء الراغبين في الافادة من خدمات المركز الاتصال مسبقاً لحجز الموعد، كما يطلب منهم ابراز البطاقة النقابية بغرض المتابعة (ابتداء من 2026). والاتصال على الرقم 454153/05 – 453671/05. وستنشر التفاصيل والتسعيرة على مجموعة .



وشكر النقيب القصيفي الدكتورة الاسمر على تجاوبها، داعياً الزميلات والزملاء الى الافادة من تقديمات المركز وخدماته. وهي تقديمات وخدمات نوعيّة بالاسعار المحددة من الوزارة ومتمنياً قيام تعاون مثمر بين النقابة والمركز.



وطلب البيان، ولمزيد من المعلومات والايضاح الاتصال بعضو النقابة الزميلة ايناس مخايل على الرقم 687468/03 .

Advertisement