بفيديو مؤثر.. ميسي يعلن اعتزاله ورسالة معبّرة لجمهوره

بفيديو مؤثر نشره عبر حساباته على أكد ميسي، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا ولعب مع المنتخب الأرجنتيني لمدة عقدين من الزمن وهو الهداف التاريخي للمنتخب، اعتزاله بعد أسابيع من قيادته المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي .

View this post on Instagram A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news) Advertisement





وقال ميسي في منشور على إنستغرام، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المتابعين: "أقسم لكم أنني بذلت قصارى جهدي دائماً - ليس فقط في السنوات القليلة الماضية عندما فزنا بكل شيء، ولكن قبل ذلك أيضاً"، مضيفاً أنه حاول دائماً أن يجلب للجماهير "الفرح ويجعلهم يشعرون بالفخر لكونهم أرجنتينيين من خلال كرة القدم".



وقال ميسي إنه كتب إعلان اعتزاله في ، بعد يومين من خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في المباراة النهائية، لكنه انتظر حتى نشره لأن والده، الذي توفي في 8 آب، كان يواجه مشاكل صحية.



بعد وفاة والده، نشر ميسي رثاءً على إنستغرام قال فيه إنه كان لديه "الكثير من الشكوك" حول ما إذا كان سيستمر في لعب كرة القدم لفترة أطول.



ويلعب ميسي على مستوى الأندية مع نادي إنتر ميامي، الذي يمتد عقده معه حتى عام 2028.



وقال ميسي في منشور على إنستغرام، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المتابعين: "أقسم لكم أنني بذلت قصارى جهدي دائماً - ليس فقط في السنوات القليلة الماضية عندما فزنا بكل شيء، ولكن قبل ذلك أيضاً"، مضيفاً أنه حاول دائماً أن يجلب للجماهير "الفرح ويجعلهم يشعرون بالفخر لكونهم أرجنتينيين من خلال كرة القدم".وقال ميسي إنه كتب إعلان اعتزاله في ، بعد يومين من خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في المباراة النهائية، لكنه انتظر حتى نشره لأن والده، الذي توفي في 8 آب، كان يواجه مشاكل صحية.بعد وفاة والده، نشر ميسي رثاءً على إنستغرام قال فيه إنه كان لديه "الكثير من الشكوك" حول ما إذا كان سيستمر في لعب كرة القدم لفترة أطول.ويلعب ميسي على مستوى الأندية مع نادي إنتر ميامي، الذي يمتد عقده معه حتى عام 2028.

تبلغ ثروة ميسي 1.1 مليار دولار أميركي، وفقًا لتقديرات فوربس، مما يجعله أحد أغنى الرياضيين في العالم وأحد أثرى أثرياء الأرجنتين. وقد صنّفت فوربس ميسي مليارديرًا لأول مرة في حزيران الماضي، مُرجعةً ذلك إلى قيمة عقوده وعقود الرعاية التي يبرمها. وذكرت فوربس سابقًا أن ميسي قد ربح أكثر من 1.8 مليار دولار أميركي من العقود وصفقات العلامات التجارية ومشاريع تجارية أخرى، بما في ذلك عقد مدى الحياة مع أديداس. وكان خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي، قد صرّح سابقًا لوكالة بلومبيرغ بأنه يدفع لميسي ما بين 70 و80 مليون دولار أميركي سنويًا. احتل ميسي المركز الثالث في قائمة فوربس لعام 2026 لأعلى الرياضيين أجرًا في العالم، بأرباح تُقدّر بـ 140 مليون دولار أميركي، ليأتي في المرتبة الثالثة بعد لاعب كرة القدم والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز. ووفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات ، يُعدّ ميسي خامس أغنى رجل أرجنتيني.أعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي عام 2016، بعد خسارة نهائي كوبا أميركا أمام تشيلي. صرّح ميسي ، الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا آنذاك، للصحفيين بأنه "انتهى من اللعب مع المنتخب الوطني"، قائلاً إنه شارك في "أربع مباريات نهائية، ولم يتمكن من الفوز"، بما في ذلك الخسارة في نهائي كأس العالم 2014. وبعد شهرين، تم اختيار ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين لتصفيات كأس العالم، مصرحًا بأنه يحب الفريق "كثيرًا" لدرجة تمنعه من الرحيل. وقال ميسي حينها: "نحتاج إلى إصلاح العديد من الأمور في كرة القدم الأرجنتينية، لكنني أفضل القيام بذلك من الداخل بدلاً من توجيه الانتقادات من الخارج". كانت سمعة ميسي آنذاك مختلفة تمامًا بين مشجعي الأرجنتين، حيث واجه انتقادات لاذعة لعدم فوزه بأي لقب كبير. لكن هذا الوضع تغير تمامًا عندما قاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022، بعد عام من قيادته منتخب الأرجنتين للفوز بكوبا أمريكا لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.يُعتبر ميسي، في نظر الكثيرين، أعظم لاعب كرة قدم في العالم. وهو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين برصيد 124 هدفًا في 203 مباريات. شارك في ست نسخ من كأس العالم، مسجلاً 21 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي كيليان مبابي والبالغ 22 هدفًا. انضم ميسي، الأرجنتيني الأصل، إلى أكاديمية نادي وهو في الثالثة عشرة من عمره، ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول في عام 2004 وهو في السابعة عشرة. ثم شارك لأول مرة مع المنتخب الوطني في عام 2005، قبل أن يخوض أول بطولة كأس عالم له في عام 2006.