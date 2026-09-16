خلاف حاد بين سيزار أبي خليل والحشيمي.. والأخير: "واحد متلك بيسكت" (فيديو)

وقع سجال حاد بين النائب والنائب ، خلال الجلسة المسائية لمساءلة الحكومة.

وقال النائب بلال الحشيمي: "قالولنا ووعدونا بالـ2015 إنّه تجي الكهرباء 24/24. بالـ2018 لا إجت الكهرباء، وصار العجز تقريبًا بحدود 1.8 مليار".

ليقاطعه النائب خليل، قائلًا: " ، عم يتعرّض لحقبة أنا كنت مسؤول فيها، حقي جاوب، هيدا النظام الداخلي. عم تحكي غلط، ما تغلّط، ما تغطي عجز حكومتك، سكوت".

ليردّ الحشيمي: "استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها. إنت، واحد متلك بيسكت".

وأضاف: " الرئيس، خلّيني كمّل شوي، خلّي جماعة العونية يسكتوا شوي".





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النائب سيزار يُقاطع النائب بلال الحشيمي: : سكوت...عم يتعرّض لحقبة كنت فيها أنا!#LBCINews pic.twitter.com/ybHiGDBPmP