خلاف حاد بين سيزار أبي خليل والحشيمي.. والأخير: "واحد متلك بيسكت" (فيديو)

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وقع سجال حاد بين النائب بلال الحشيمي والنائب سيزار أبي خليل، خلال الجلسة المسائية لمساءلة الحكومة.
وقال النائب بلال الحشيمي: "قالولنا ووعدونا بالـ2015 إنّه تجي الكهرباء 24/24. بالـ2018 لا إجت الكهرباء، وصار العجز تقريبًا بحدود 1.8 مليار".
ليقاطعه النائب سيزار أبي خليل، قائلًا: "دولة الرئيس، عم يتعرّض لحقبة أنا كنت مسؤول فيها، حقي جاوب، هيدا النظام الداخلي. عم تحكي غلط، ما تغلّط، ما تغطي عجز حكومتك، سكوت".
ليردّ الحشيمي: "استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها. اسكت إنت، واحد متلك بيسكت".
وأضاف: "يا دولة الرئيس، خلّيني كمّل شوي، خلّي جماعة العونية يسكتوا شوي".
النائب سيزار أبي خليل يُقاطع النائب بلال الحشيمي: : سكوت...عم يتعرّض لحقبة كنت فيها أنا!#LBCINews pic.twitter.com/ybHiGDBPmP
— lbci lebanon news (@LBCI_NEWS) September 16, 2026