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فيديو

خلاف حاد بين سيزار أبي خليل والحشيمي.. والأخير: "واحد متلك بيسكت" (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2026 | 11:51
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خلاف حاد بين سيزار أبي خليل والحشيمي.. والأخير: واحد متلك بيسكت (فيديو)
خلاف حاد بين سيزار أبي خليل والحشيمي.. والأخير: واحد متلك بيسكت (فيديو) photos 0
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وقع سجال حاد بين النائب بلال الحشيمي والنائب سيزار أبي خليل، خلال الجلسة المسائية لمساءلة الحكومة.

وقال النائب بلال الحشيمي: "قالولنا ووعدونا بالـ2015 إنّه تجي الكهرباء 24/24. بالـ2018 لا إجت الكهرباء، وصار العجز تقريبًا بحدود 1.8 مليار".

ليقاطعه النائب سيزار أبي خليل، قائلًا: "دولة الرئيس، عم يتعرّض لحقبة أنا كنت مسؤول فيها، حقي جاوب، هيدا النظام الداخلي. عم تحكي غلط، ما تغلّط، ما تغطي عجز حكومتك، سكوت".

ليردّ الحشيمي: "استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها. اسكت إنت، واحد متلك بيسكت".

وأضاف: "يا دولة الرئيس، خلّيني كمّل شوي، خلّي جماعة العونية يسكتوا شوي".

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النائب سيزار أبي خليل يُقاطع النائب بلال الحشيمي: : سكوت...عم يتعرّض لحقبة كنت فيها أنا!#LBCINews pic.twitter.com/ybHiGDBPmP

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